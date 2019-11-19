Volkswagen наградил футболистов за матч квалификации ЕВРО-2020

Volkswagen наградил футболистов за матч квалификации ЕВРО-2020
Ноябрь 19 08:11 2019

Награды победителям вручили Томас Мильц, глава марки Volkswagen Легковые автомобили в России, и Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России

Volkswagen наградил Алексея Ионова в номинации «Двигатель команды» как самого быстрого игрока сборной России в рамках матча квалификации ЕВРО-2020 между сборными России и Бельгии. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил награду в номинации «Тренер-победитель» за выход команды в финальную часть ЕВРО-2020.

Volkswagen награждает футболистов

Томас Мильц, Станислав Черчесов и Михаил Семенихин

По итогам прошедшего 16 ноября на «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге квалификационного матча между Россией и Бельгией Volkswagen отметил Алексея Ионова в номинации «Двигатель команды»: Алексей показал самую высокую скорость в ходе матча. Станислав Черчесов, главный тренер сборной России, награжден как «Тренер-победитель» за успехи команды и ее выход в финальную часть ЕВРО-2020.

Марка Volkswagen поддерживает сборные по футболу во многих странах мира в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». Сейчас, накануне Чемпионата Европы 2020 Volkswagen поддерживает Сборную России.

В рамках 4-летнего сотрудничества летом этого года марки Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили передали Российскому футбольному 10 автомобилей самых популярных в России моделей, среди которых: Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan.

Volkswagen награждает футболистов

Михаил Семенихин, Алексей Ионов и Томас Мильц

На тему:

  Article "tagged" as:
Volkswagenфутбол
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Доходы вице-мэра Москвы выросли за год в 32 раза

Доходы вице-мэра Москвы выросли за год в 32 раза 2

Новые BMW 2й серии в исполнении «купе» и «кабриолет»

Новые BMW 2й серии в исполнении «купе» и «кабриолет» 0

Новое поколение седана KIA K900

Новое поколение седана KIA K900 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.