Jaguar XJ был отмечен в тройке лидеров рейтинга Residual Value-2020 в своем сегменте

Представительский седан Jaguar XJ занял третью строчку в своем сегменте по итогам рейтинга сохранности остаточной стоимости, составленного на основе ежегодного исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ»

В рамках шестого исследования Residual Value были рассчитаны индексы остаточной стоимости автомобилей за 2019 год в двух классах – Standard и Premium. Исследование проводилось на основе ежемесячного мониторинга цен на автомобили, включая автомобили с пробегом. Для анализа использовалась цена нового автомобиля 2016 года выпуска и его стоимость при перепродаже в 2019 году.

При составлении рейтинга были рассчитаны показатели по 2 072 модификациям 49 брендов легковых автомобилей, официально представленных на российском рынке. По итогу исследования Jaguar XJ вновь занял третью строчку рейтинга в сегменте F премиального класса с результатом 51,71% сохранности остаточной стоимости.

Компания Jaguar Land Rover стала одним из первых автопроизводителей, которые подняли вопрос сохранения остаточной стоимости автомобилей на российском рынке. Начиная с 2014 года, компания регулярно проводит внутренние исследования по данной теме, принимая комплексные меры по повышению остаточной стоимости модельного ряда.