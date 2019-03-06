GFG Style представит новый суперкар Kangaroo

Новый гиперкар Kangaroo от GFG Style

Гиперкар-внедорожник от GFG Style был разработан итальянским дизайнером Джордетто Джуаджаро и его сыном Фабрицио. Двигатель этого авто будет иметь 483 лошадиных сил и три режима езды: Race, Road и Off-road.

Каждый из этих режимов будет иметь разный уровень высоты дорожного просвета. Таким образом, внедорожник сможет передвигаться по разным типам дорог, а также по бездорожью. Специалисты уверяют, что такое необычное решение пытались реализовать ранее…

GFG Style Kangaroo имеет два электродвигателя, суммарная мощность которых составляет 483 «лошадки», что позволяет владельцу авто иметь крутящийся момент в 680 Нм. До 100 километров в секунду Kangaroo разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость машины составляет 250 километров в час. На текущий момент неизвестна точная цена автомобиля и его дата выхода. Анонс гиперкара-внедорожника будет проводиться в рамках автосалона в Женеве 5 марта. Авто, по словам эксперта, в любом случае не получит серийного выпуска и будет производиться исключительно под заказ….

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