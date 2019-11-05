Сбитая собака застряла в переднем бампере автомобиля и проехала так около 25 километров

Сбитая собака застряла в переднем бампере автомобиля и проехала так около 25 километров
Ноябрь 05 19:11 2019

Собака была сбита автомобилем на полном ходу и застряла в переднем бампере, после чего она успела уехать в другой город, прежде чем водитель машины заподозрила неладное

16-килограммовая собака породы сиба-ину по кличке Коко перебегала улицу в городе Олбани штата Нью-Йорк неподалёку от своего дома, когда её сбил серебристый Chevrolet. По информации от «Motor», водитель отвлеклась от дороги и не увидела пса, поэтому после удара в передний бампер решила, что врезалась в лежавший на дороге мяч или что-то подобное. Женщина остановилась и вышла посмотреть на свой автомобиль, но заметила только сломанный бампер. В итоге она поехала дальше — в город Роттердам. Спустя 45 минут езды, проехав около 25 километров, водитель услышала посторонние звуки и остановилась, чтобы повнимательнее рассмотреть повреждения.

На сей раз она всё-таки заметила собаку, которая смотрела на неё из-за решётки сломанного переднего бампера. Женщина позвонила в службу спасения и за собакой приехали врачи из ближайшей ветеринарной клиники. Медики сказали, что собаке невероятно повезло отделаться лишь сломанной передней лапой — обычно такие истории заканчиваются фатально. К счастью, Коко по своим габаритам идеально вписалась в передний бампер автомобиля. Теперь водителем занимается полиция, а собаке предстоит перенести несколько операций.

Сбитая собака застряла в переднем бампере автомобиля и проехала так около 25 километров

Фото: motor.ru

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  Article "tagged" as:
ChevroletДТП животное
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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