Японский тюнинг: брутальный внедорожник из Suzuki Jimny

Японский тюнинг: брутальный внедорожник из Suzuki Jimny
Декабрь 31 14:04 2018

Японские тюнеры из Wald International представили свой вариант кей-кара Suzuki Jimny

Японские тюнеры из Wald International представили свой вариант “маленького Гелендвагена”, попутно подготовив внедорожник к экстриму.От обычной Jimny версия Wald отличается расширенным обвесом с массивными арками и бамперами. В передний с каждой стороны интегрировано по четыре LED-фонаря. Кроме этого, внедорожник оснастили новым капотом с воздухозаборником, секцией вспомогательного освещения на крыше и спойлером. suzuki jimny Как сообщает За рулем Кубань, внедорожник Suzuki Jumny нового поколения, представленный летом 2018 года, сохранил раму лестничного типа с неразрезными мостами, стал короче, шире и ниже. В России новинка ожидается весной 2019 года с новым 1,5-литровым бензиновым мотором на 100 л.с.в паре с пяти ступенчатой “​​механикой”, или четырех ступенчатым “автоматом”.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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