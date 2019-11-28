Гиперкар Porsche может получить двигатель от Формулы-1

Фирма Porsche замыслила гиперкар с двигателем, изначально спроектированным для Формулы-1, сообщил журнал Autocar со ссылкой на «высокопоставленные источники в техническом центре в Вайсахе»

Проект ещё не утверждён в совете директоров, однако о нём уже можно рассказать немало любопытного. Он должен получиться после слияния двух ранее стартовавших самостоятельных работ. Первая — это гиперкар, который задумывался полностью электрическим. Вторая — новый формульный агрегат Porsche, который создавался в надежде фирмы стать поставщиком для Королевских гонок с 2021 года.

Немцы намеревались через несколько лет вывести на рынок очень быстрый и мощный гиперкар на твердотельных батареях, способных заткнуть современные за пояс по целому ряду параметров (удельная ёмкость, скорость зарядки, мощность). Но анализ показал, что прогресс в этой области идёт недостаточно быстро, чтобы обеспечить машину искомой начинкой. Подчеркнём, речь о серийной модели и массовом выпуске батарей со всеми сопутствующими требованиями к нему.

С современным формульным мотором история вышла тоже непростая. Над ним инженеры корпели не один год, даже построили стендовый образец, но потом фирма отменила планы по приходу в Формулу-1, выбрав в качестве альтернативы Формулу-Е. Однако минус, помноженный на минус, даёт плюс. Оставшийся без дела, наддувный агрегат V6 1.6 теперь может быть отдан тому самом гиперкару, который не смог стать электрическим.

Адаптированный к дорожному применению ДВС следует дополнить одним или несколькими электродвигателями. Вот и получится гиперкар-гибрид, похожий по рецептуре на Mercedes-AMG One. С электрической начинкой тут могла бы помочь компания Rimac Automobili, принадлежащая Porsche на 15,5%. Впрочем, её потенциальное участие в данном проекте — лишь предположение.

Об окончательных параметрах будущего флагманского аппарата говорить слишком рано, но известен целевой показатель, которого намерены добиться разработчики: прохождение Нюрбургринга за 6:30. То есть новый автомобиль должен попасть куда-то в промежуток между уже ушедшей на покой дорожной моделью Porsche 918 Spyder (6:57) и спортпрототипом Porsche 919 Hybrid Evo (5:19.55, это абсолютный рекорд данной трассы).

По материалам Drive.