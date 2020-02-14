Suzuki показала обновленный Ignis на автосалоне в Индии

Компания Maruti Suzuki India Limited (MSIL), подразделение корпорации Suzuki, представила обновленный кроссовер Suzuki Ignis на автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели

Компактный кроссовер Ignis оснащен новым 1,2-литровым бензиновым двигателем, соответствующим стандарту экологичности BS6.

Новая передняя решетка радиатора с U-образным рисунком и смелые накладки на бамперах выделают Ignis в потоке. Высокая посадка, а также задний бампер, сочетающийся со спойлером и рейлингами на крыше, подчеркивают внедорожный характер модели. Обновленный IGNIS поставляется с двумя новыми цветами в дополнение к существующей цветовой палитре. Яркий оранжевый и лазурный голубой дополняют современный и яркий характер кроссовера.

Обновленный салон отделан ярко-выраженными элементами цвета слоновой кости и новым рисунком на ткани сидений. Уникальный линейный дизайн приборной панели визуально делает салон шире. В соответствии с фирменным синим цветом NEXA, центральная консоль украшена синей подсветкой. Новый IGNIS поставляется с 17,8 см мультимедийной системой SmartPlay Studio. Информационно-развлекательная система может быть подключена к «облаку» данных и предлагает такие функции, как обновление трафика в реальном времени и распознавание голоса.