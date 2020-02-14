Suzuki показала обновленный Ignis на автосалоне в Индии

Компактный кроссовер Ignis оснащен новым 1,2-литровым бензиновым двигателем, соответствующим стандарту экологичности BS6.
Новая передняя решетка радиатора с U-образным рисунком и смелые накладки на бамперах выделают Ignis в потоке. Высокая посадка, а также задний бампер, сочетающийся со спойлером и рейлингами на крыше, подчеркивают внедорожный характер модели. Обновленный IGNIS поставляется с двумя новыми цветами в дополнение к существующей цветовой палитре. Яркий оранжевый и лазурный голубой дополняют современный и яркий характер кроссовера.
Обновленный салон отделан ярко-выраженными элементами цвета слоновой кости и новым рисунком на ткани сидений. Уникальный линейный дизайн приборной панели визуально делает салон шире. В соответствии с фирменным синим цветом NEXA, центральная консоль украшена синей подсветкой. Новый IGNIS поставляется с 17,8 см мультимедийной системой SmartPlay Studio. Информационно-развлекательная система может быть подключена к «облаку» данных и предлагает такие функции, как обновление трафика в реальном времени и распознавание голоса.
C 2014 года www.amsrus.ru
И как всегда в Р…, не поставляется. Для справки – езжу на Suzuki с 2006 года (на разных). Беспроблемные авто.
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