Как обманывают продавцы подержанных автомобилей – вчера и сегодня

Перекупщики и недобросовестные продавцы, идущие на различные ухищрения при продаже автомобилей, были еще в СССР

Самая популярная схема автомобильных мошенников – искусственное изменение пробега, или “скручивание”, с целью скрыть реальное состояние автомобиля в момент продажи. На махинации с одометром сейчас идут порядка 30% продавцов авто. И если сейчас за скручиванием пробега, в большинстве случаев, нужно обращаться к специалистам, то в советское время проделать такое мог любой.

Для этого нужно было всего лишь отсоединить тросик спидометра от коробки и присоединить его к электромоторчику, работающему от автомобильного аккумулятора. Вращаясь в обратную сторону, моторчик уменьшал пробег и, тем самым, увеличивал стоимость автомобиля на вторичном рынке. Обычно на это уходило много времени, и включенную конструкцию оставляли на ночь. Более продвинутые разбирали приборную панель и ловким движением руки переставляли валики с цифрами пробега в нужное положение.

Сегодня “скрутить” пробег гораздо сложнее – нужно обращаться либо к частным специалистам, либо к специализированным фирмам, которые уже поставили это дело «на поток». Поэтому, если в автомобиле, несмотря на относительно небольшой пробег, руль покрыт трещинами, педали стерты до металла, а на ручке переключения передач не читаются цифры, то от него лучше отказаться.

Еще одним популярным приемом продавцов-мошенников считается обновление салона. Под ним обычно подразумевают установку накладок на педали, перешив сидений, руля, ручки переключения передач и другие процедуры, скрывающие реальное состояние автомобиля.

Также, обращать внимание необходимо на кузов – на кромки капота, стойки и пороги, чью коррозию нередко «исправляют» обычной шпатлевкой. В советское время в качестве наполнителя (для заполнения пустот) использовались старые газеты, а сейчас их успешно заменила монтажная пена. В любом случае, вывести таких продавцов на чистую воду поможет толщиномер, по результатам проверки которым вы и поймете, стоит ли покупать такую машину на самом деле.

По материалам Автоновости дня.