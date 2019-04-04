ГАЗ рискует потерять товарный знак знаменитого автомобиля «Победа»

Права на него оспаривает «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга, требуя досрочно прекратить правовую охрану знака из-за неиспользования

«Хартунг» планирует выпускать под этой маркой прицепы и запчасти, рассчитывая на «теплые ассоциации», которые бренд вызывает у потребителей. В ГАЗе такое использование считают «непатриотичным» и намерены защищать «Победу» до конца.

Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск ООО «Хартунг» к ПАО ГАЗ с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака автомобиля «Победа» «вследствие неиспользования». Заявление подано 25 марта, предварительное заседание назначено на 22 апреля.

«Победа» — первый советский послевоенный легковой автомобиль, выпускавшийся в 1946–1958 годах на Горьковском автозаводе. Группа ГАЗ стала правообладателем товарного знака в 2009 году: права на него и марку «Чайка» компании уступил петербургский бизнесмен Павел Андреев. В октябре 2018 года Роспатент продлил срок действия исключительного права на товарный знак «Победа» до 29 июля 2029 года.

В «Хартунге» иск объясняют намерением производить на своем заводе в Челябинске продукцию под маркой «Победа»: спецтехнику (прицепы и полуприцепы), колесную продукцию, запчасти и компоненты.

Слово “Победа” вызывает у потребителей теплые ассоциации, для многих оно связано с национальной гордостью, которая сплачивает людей в эти непростые времена, и мы хотим удовлетворять их потребности качественным отечественным продуктом под этим прекрасным благозвучным названием»,— говорят в компании.

В группе ГАЗ намерены отстаивать свои права в суде.

«Удивительно, как вообще могла возникнуть настолько непатриотичная идея — использовать легендарный автомобильный бренд в автокомпонентах. Где истец планирует его применять — в брендировании стальных заготовок или колес? Или рассчитывает перепродать право на “Победу” зарубежному производителю?» — заявила “Ъ” вице-президент ГАЗа Елена Матвеева.

Она отмечает, что бренд «неотъемлемо связан с ГАЗом, его наследием» и стал легендарным именно как автомобильный бренд. В ГАЗе не комментируют судебную стратегию. Однако в ответ на обвинения в «неиспользовании» товарного знака госпожа Матвеева поясняет, что группа его «бережно хранит» для новых разработок.

Историческая значимость автомобильной марки «Победа» новым поколениям уже незнакома, но для ГАЗа важна как наследие, полагает Сергей Удалов из «Автостата».По его мнению, группа «развивается в разных направлениях» и вполне может использовать марку в будущем. Однако управляющий партнер юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» Сергей Гаврюшкин поясняет, что суд может удовлетворить заявление истца, если тот докажет заинтересованность в товарном знаке, а правообладатель не сможет подтвердить использование в последние три года.

Глава практики по интеллектуальной собственности Bryan Cave Leighton Paisner Елена Трусова уточняет, что использованием товарного знака считается его введение в оборот в отношении товаров, входящих в классы, для которых знак зарегистрирован. Однако, уточняет она, вероятность того, что заявитель после оспаривания знака сможет легко зарегистрировать его на свое имя и начать использовать, невелика.

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