ГАЗ рискует потерять товарный знак знаменитого автомобиля «Победа»

ГАЗ рискует потерять товарный знак знаменитого автомобиля «Победа»
Апрель 04 09:02 2019

Права на него оспаривает «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга, требуя досрочно прекратить правовую охрану знака из-за неиспользования

«Хартунг» планирует выпускать под этой маркой прицепы и запчасти, рассчитывая на «теплые ассоциации», которые бренд вызывает у потребителей. В ГАЗе такое использование считают «непатриотичным» и намерены защищать «Победу» до конца.

Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск ООО «Хартунг» к ПАО ГАЗ с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака автомобиля «Победа» «вследствие неиспользования». Заявление подано 25 марта, предварительное заседание назначено на 22 апреля.

«Победа» — первый советский послевоенный легковой автомобиль, выпускавшийся в 1946–1958 годах на Горьковском автозаводе. Группа ГАЗ стала правообладателем товарного знака в 2009 году: права на него и марку «Чайка» компании уступил петербургский бизнесмен Павел Андреев. В октябре 2018 года Роспатент продлил срок действия исключительного права на товарный знак «Победа» до 29 июля 2029 года.

ГАЗ М-20 Победа

В «Хартунге» иск объясняют намерением производить на своем заводе в Челябинске продукцию под маркой «Победа»: спецтехнику (прицепы и полуприцепы), колесную продукцию, запчасти и компоненты.

Слово “Победа” вызывает у потребителей теплые ассоциации, для многих оно связано с национальной гордостью, которая сплачивает людей в эти непростые времена, и мы хотим удовлетворять их потребности качественным отечественным продуктом под этим прекрасным благозвучным названием»,— говорят в компании.

В группе ГАЗ намерены отстаивать свои права в суде.

«Удивительно, как вообще могла возникнуть настолько непатриотичная идея — использовать легендарный автомобильный бренд в автокомпонентах. Где истец планирует его применять — в брендировании стальных заготовок или колес? Или рассчитывает перепродать право на “Победу” зарубежному производителю?» — заявила “Ъ” вице-президент ГАЗа Елена Матвеева.

Она отмечает, что бренд «неотъемлемо связан с ГАЗом, его наследием» и стал легендарным именно как автомобильный бренд. В ГАЗе не комментируют судебную стратегию. Однако в ответ на обвинения в «неиспользовании» товарного знака госпожа Матвеева поясняет, что группа его «бережно хранит» для новых разработок.

ГАЗ М-20 Победа

Историческая значимость автомобильной марки «Победа» новым поколениям уже незнакома, но для ГАЗа важна как наследие, полагает Сергей Удалов из «Автостата».По его мнению, группа «развивается в разных направлениях» и вполне может использовать марку в будущем. Однако управляющий партнер юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» Сергей Гаврюшкин поясняет, что суд может удовлетворить заявление истца, если тот докажет заинтересованность в товарном знаке, а правообладатель не сможет подтвердить использование в последние три года.

Глава практики по интеллектуальной собственности Bryan Cave Leighton Paisner Елена Трусова уточняет, что использованием товарного знака считается его введение в оборот в отношении товаров, входящих в классы, для которых знак зарегистрирован. Однако, уточняет она, вероятность того, что заявитель после оспаривания знака сможет легко зарегистрировать его на свое имя и начать использовать, невелика.

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