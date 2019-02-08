В Hyundai Motorstudio выступит с лекцией писатель Александр Цыпкин

В рамках цикла лекций «Hyundai: Сейчас», гостем Hyundai станет писатель Александр Цыпкин

Проект «Hyundai: Сейчас» — это цикл лекций известных российских деятелей культуры и лидеров мнений. Встречи проходят регулярно: так в январе гостем студии стал российский режиссер и хореограф Максим Диденко. В непринужденной атмосфере Hyundai Motorstudio герои встреч рассуждают на актуальные для них темы. Лекцию авторы строят на основе 12 фотографий, которые недавно сделали на свой мобильный телефон. В круг обсуждения могут войти как темы творческой сферы, так и личной жизни: походы в музей, горячие темы из соцсетей, недавно прочитанная книга или новый проект. Слушатели принимают интерактивное участие в мероприятии.

Александр Цыпкин знаменит не только как писатель, но и известен своими киноработами. Короткометражный фильм «Прощай любимый» был удостоен главного приза Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале Кинотавр и отобран в программу Оscar qualifying сиднейского Flicker Festival. Недавно по сценарию Александра вышла новелла киноальманаха «Про любовь. Только для взрослых». Перу автора принадлежат бестселлер «Женщины непреклонного возраста» и «Дом до свиданий». Писатель ведет активную социальной деятельность – он является попечителем благотворительного фонда «Дети Бабочки» и Фонда профилактики рака. Александр занимается и международными проектами. Его авторству принадлежит проект «БеспринцЫпные чтения», в рамках которого рассказы Александра и других отечественных писателей читают со сцены как сами авторы, так и известные актеры: Константин Хабенский, Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Сергей Гармаш и Виктория Исакова.

Hyundai Motorstudio приглашает всех желающих посетить лекцию Александра Цыпкина, которая состоится 13 февраля в 19:00 по адресу Новый Арбат 21.

Программа мероприятия:

19:00 – 20:00 сбор гостей

20:00 – 21:00 выступление Александра Цыпкина

21:00 – 21:30 ответы на вопросы

Для посещения мероприятий «Hyundai: Сейчас» требуется предварительная регистрация на сайте.