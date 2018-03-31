В Москве построят шесть новых станций метро 14

Шесть станций появятся на Бирюлевской линии Московского метрополитена, которую построят в ближайшем будущем.

Благодаря этой ветке подземка станет ближе для жителей районов Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево.

По словам заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина, уже сегодня при сооружении Большой кольцевой линии метро (БКЛ) закладывается возможность строительства новых радиальных направлений, которые охватят районы, в которых нет подземки.

На новой ветке, как ожидается, появятся станции «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное».

Конкретные решения, как пишут Известия, примут летом 2018 года во время формирования Адресной инвестиционной программы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Примером строительства таких радиальных веток служит Кожуховская линия, которую запустят в следующем году.