Land Rover приглашает принять участие в экологической акции по уборке мусора на Эльбрусе

Land Rover приглашает принять участие в экологической акции по уборке мусора на Эльбрусе
23 августа 15:11 2021
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Land Rover развивает проект «Эстафета добра», стартовавший в декабре 2020 года

Мероприятие, в котором может принять участие любой желающий

В рамках него официальный дилер Jaguar Land Rover «Гермес Минеральные воды» поддержит экологическую акцию «Чистая гора – 2021» по очистке от мусора туристической зоны на Эльбрусе. Мероприятие состоится 28 августа.

Экологическая акция «Чистая гора», которую в 2018 году инициировало АО «Курорт Эльбрус», а затем стало проводить АО «Курорты Северного Кавказа», привлекает всех желающих для очистки от мусора наиболее посещаемого туристами южного склона самой высокой горы в Европе высотой 5 642 метра над уровнем моря. Мероприятие проходит в конце летнего сезона, самого популярного среди горных туристов и альпинистов. Территория уборки простирается от поляны Азау до ледников, вдоль канатной дороги, поднимающейся к станции «Гарабаши» и расположенной на высоте 3847 метров. Акция способствует сохранению экосистемы Эльбруса, в связи с чем имеет большую значимость для кавказского региона России и поддерживается Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках проекта Land Rover «Эстафета добра», бренд призывает всех желающих присоединиться к акции «Чистая гора». Свои истории об участии в мероприятии можно будет разместить в соцсетях с хэштегом #НавстречуДобру, а Land Rover, в свою очередь, опубликует эти посты и сториз в своем аккаунте Land Rover Россия. В этом году официальный дилер Jaguar Land Rover «Гермес Минеральные воды» выступит официальным партнером акции и окажет помощь в ее реализации.

Волонтеры выберут для себя любой участок убираемой территории на маршрутах, по которым каждый день идут десятки туристов и альпинистов, а также смогут воспользоваться канатной дорогой, чтобы подняться по склону горы. Для тех, кто пройдет предварительную регистрацию, открытую до 25 августа включительно, подъем и спуск на канатной дороге будут бесплатными. Волонтеров распределят в группы по несколько человек, весь необходимый для уборки инструмент предоставят организаторы мероприятия.

В 2020 году в акции «Чистая гора» приняли участие 320 человек из разных городов России, собрав около 50 тонн мусора.Чистая гора

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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