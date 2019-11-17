Новый процесс проверки качества собранных на конвейере автомобилей Lada

АВТОВАЗ изменит процесс проверки качества собранных на конвейере автомобилей

Как стало известно «За рулем», все автомобили Lada теперь будут испытывать не на полигоне, а на стендах. Изменения в процедуре мотивируют тем, что проверки на уличном треке для современного автомобиля — пустая трата топлива. Более того, в непогоду эффективность испытаний на полигоне снижается.

Сегодня в проверке на ходу нуждается все меньше агрегатов, большинство из них уже испытаны до установки. Например, двигатели проходят холодную и горячую обкатку еще до установки на автомобили, а потому нет необходимости гонять их по треку, пачкать и перемещать по территории завода — достаточно визуальной и инструментальной проверки собранных машин.

Также АВТОВАЗ занимается оптимизацией производственных процессов, сокращая длину конвейеров и налаживая новую систему доставки комплектующих к ним. При этом шансы на брак или ошибку сокращаются.