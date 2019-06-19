Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition в России распроданы в первый день

Эксклюзивный дизайн экстерьера и интерьера и ограниченный тираж, обеспечивают новой Toyota Supra A90 Edition поистине коллекционный статус

Стартовал прием заказов на эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition. Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования. Во всем мире доступно только 90 автомобилей Toyota Supra серии A90 Edition.

Эксклюзивный дизайн экстерьера и интерьера наряду с ограниченным тиражом обеспечивают Supra A90 Edition поистине коллекционный статус. Автомобили окрашены в эксклюзивный, созданный специально для этой серии матовый серый цвет.

Данный окрас подчеркивает мускулистые поверхности кузова и придает новой Supra порцию стремительной динамики даже в состоянии покоя. Изысканности и агрессии добавляют черные матовые 19-дюймовые кованные колесные диски, а также

черные корпуса зеркал заднего вида.

Салон Toyota Supra A90 Edition отличается эксклюзивной отделкой с красными элементами, которые особенно эффектно смотрятся на фоне основной темно-серой и черной цветовой палитры интерьера. Каждый автомобиль в этой версии украшен вставкой на передней панели со стороны пассажира с указанием порядкового номера.

Оснащение Toyota Supra A90 Edition идентично модели в исполнении Passion. Во всех комплектациях модель оснащена рядным шестицилиндровым мотором с twin-scroll турбонаддувом мощностью 340 л.с., активным дифференциалом, адаптивной подвеской, спортивной тормозной системой и предлагает максимальный набор опций

для драйва, комфорта и безопасности.

В настоящий момент для заказа доступны Toyota Supra в комплектации Passion. Забронировать свой личный культовый спорткар можно на официальном сайте Toyota.ru или в одном из 13 официальных дилеров 1.