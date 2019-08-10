Серия Stepway City теперь представлена в каршеринге

Серия Stepway City теперь представлена в каршеринге

Впервые в России в каршеринге будут доступны автомобили Logan и Sandero в серии Stepway City.

Автомобили появятся в парке оператора каршеринга CarSmile, с которым Renault Россия расширяет сотрудничество: впервые автомобили Renault становятся массово доступны в каршеринге Воронежа.

С августа оператор CarSmile предложит жителям Воронежа 50 автомобилей для поминутной аренды.

Renault Россия расширяет модельный ряд, представленный в российской сети сервисов поминутной аренды автомобилей, – теперь он дополнился стильным кросс-седаном Logan и переднеприводным кроссовером Sandero в серии Stepway City.

Первым оператором каршеринга, который включил в свой парк Logan и Sandero Stepway City, стал давний партнер компании – CarSmile. Вместе с тем, Renault Россия расширяет свою географию и объявляет о продолжении сотрудничества с оператором каршеринга CarSmile в Воронеже. С августа оператор CarSmile предложит жителям Воронежа 50 автомобилей для поминутной аренды.

«Renault постепенно расширяет модельный ряд, представленный в региональном каршеринге, теперь мы рады впервые предложить клиентам автомобили популярной серии Stepway City. Особенно приятно, что они появятся в автопарке нашего давнего партнера, оператора CarSmile, ориентированного на молодую, энергичную аудиторию. Уверены, что Logan и Sandero серии Stepway City откроют для клиентов СarSmile новые горизонты не только в городе, но и за его пределами», – отмечает Надежда Фролова, директор по корпоративным продажам Renault Россия.

«Чтобы отметить пополнение парка на 50 автомобилей в Воронеже, мы решили запустить в городе специальный утренний тариф. При начале аренды с 9.00 до 11.00 стоимость аренды любого авто в Воронеже составит 6 руб./минута. Надеюсь, он найдёт достойный отклик у жителей города», – сообщил генеральный директор CarSmile Дмитрий Иващенко.

Серия Stepway объединила рестайлинговые модели Renault Logan, Sandero, а также Dokker. Новые автомобили получили высокий дорожный просвет 195 мм и пластиковую защиту кузова по всему периметру, что открывает широкие возможности по эксплуатации автомобилей в различных дорожных условиях.

Серия Stepway отвечает новой глобальной дизайн-концепции Renault и получила ряд элементов экстерьера и интерьера от более высоких сегментов Renault: черную решетку радиатора с хромированными накладками, бампер и накладки на противотуманные фары, а также автомобили дополнительно оснащены светодиодными дневными ходовыми огнями c характерной С-образной формой и 16-дюймовыми дисками Expression.

Автомобили внедорожной серии адаптированы к российским дорожным условиям и холодному климату. Все модели получили новую энергоёмкую подвеску, обогрев зеркал заднего вида и передних сидений, аккумулятор увеличенной ёмкости и металлическую защиту картера двигателя.

Renault Sandero и Logan серии Stepway City в фирменной фиолетовой окраске CarSmile оснащены двигателем 1,6 л (113 л.с.), а также автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-TRONIC.

Новые Renault в каршеринге CarSmile оснащены новым рулём с улучшенной эргономикой и гидроусилителем, мультимедийной системой с опциями AUX, USB, Bluetooth и удобным подрулевым джойстиком, кнопкой запуска двигателя, подогревом сидений водителя, зеркал заднего вида и заднего стекла.