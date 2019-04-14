Милонов заявил об избиении на парковке в Петербурге

Милонов заявил об избиении на парковке в Петербурге
Апрель 14 14:07 2019

В Кировском районе Санкт-Петербурга на парковке избили депутата Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что его избили на парковке вечером 13 апреля.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в Кировском районе Петербурга. Конфликт разгорелся из-за машины на парковке, расположенной на дороге на Туруханные острова.

Милонов получил повреждения в драке с оппонентом, но на данный момент не уточняется, насколько серьезными оказались травмы. После инцидента парламентарий обратился к правоохранителям. Причины конфликта выясняются.

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
депутат Госдумы РФизбиениеПарковка
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Ford покажет заряженный Mustang Bullitt

Ford покажет заряженный Mustang Bullitt 0

Что значит хороший дизайн?

Что значит хороший дизайн? 0

АвтоВАЗ получил патент на новую приборную панель LADA Granta

АвтоВАЗ получил патент на новую приборную панель LADA Granta 0