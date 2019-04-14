Милонов заявил об избиении на парковке в Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга на парковке избили депутата Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что его избили на парковке вечером 13 апреля.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в Кировском районе Петербурга. Конфликт разгорелся из-за машины на парковке, расположенной на дороге на Туруханные острова.

Милонов получил повреждения в драке с оппонентом, но на данный момент не уточняется, насколько серьезными оказались травмы. После инцидента парламентарий обратился к правоохранителям. Причины конфликта выясняются.

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