Пожарный ЗИЛ-130 преобразили до неузнаваемости

Пожарный ЗИЛ-130 переоборудуют для коммунальных нужд

Сегодня грузовики с двухрядной кабиной выпускают многие производители. Что же касается ЗИЛ-130, то эти машины выпускались с 4-дверными кабинами преимущественно для пожарных автоцистерн. В наши дни такие пожарки АЦ-40 (130) списывают полным ходом. Чтобы машины не пропадали зря, их частенько переделывают под авто для народного хозяйства.

И наглядный тому пример – этот грузовик ЗИЛ-130, сфотографированный недавно в Киеве. Машина имеет двухрядную кабину от пожарной автоцистерны. Только здесь уже установлена укороченная бортовая платформа.

Кстати, на службе у «Киевводоканал» также работает одна бывшая пожарная автоцистерна АЦ-40 (130). Правда, в этом случае у ней сохранена надстройка позади кабины и, скорее всего, есть и цистерна для воды. Эта машина уже не красная, как положено пожарным автомобилям, а синего цвета.

Что же касается грузовиков ЗИЛ с двухрядной кабиной более позднего периода, то такие машины выпускались в качестве бортовых. Только это были уже ЗИЛ семейства «Бычок».

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