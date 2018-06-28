В производство двигателей в России Hyundai вложит более $400 млн 8

Компания подала документы в Минпромторг на заключение Специального инвестиционного контракта.

Hyundai Motor подала в Минпромторг документы на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). В них говорится, что компания планирует дополнительно инвестировать в свое российское производство около 27 млрд рублей ($423 млн), сообщает Drom.ru

Отметим, что по СПИКу компании получают налоговые льготы в обмен на инвестиционные обязательства.

Как отмечают «Ведомости», представитель «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (юридическое лицо автозавода в Санкт-Петербурге) подтвердил, что заявка подана, но размер инвестиций не назвал — они еще обсуждаются, как обязательства сторон и прочие условия контракта.

СПИК корейской компании нужен для того, чтобы построить в дополнение к своему автозаводу в Санкт-Петербурге завод двигателей. В середине марта директор российского автосборочного завода Hyundai Ли Ентэк рассказал журналистам, что мощность нового производства составит 150 тысяч двигателей в год, предприятие начнет работу в 2021 году. На нем будут выпускать 1,6-литровые бензиновые моторы семейства Gamma (ими оснащаются Solaris, Creta и KIA Rio).

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает с сентября 2010 года. С тех пор в эту площадку корейцы уже инвестировали более $1 млрд.

В декабре 2017 года сообщалось, что Hyundai Motor проводит переговоры с КАМАЗом на предмет локализации производства части деталей для двигателей и коробок передач. Отметим, что в прошлом году КАМАЗ получил статус поставщика поковок коленвалов для расположенного в Калуге завода Volkswagen.

По результатам 2017 года завод Hyundai в Санкт-Петербурге выпустил 233,5 тыс. автомобилей Hyundai и KIA, что на 13% выше показателя 2016 года. План на 2018 год — более 235 000 машин.