Для сотрудников ГИБДД в Москве могут закупить спортивные автомобили

Для борьбы со стритрейсерами в Москве сотрудники Госавтоинспекции могут получить спортивные автомобили

Для сотрудников ГИБДД в Москве могут закупить спортивные автомобили. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника столичного управления Госавтоинспекции Виктора Коваленко. По его словам, такие меры необходимы для борьбы со стритрейсерами.

«Рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями. То есть теми, которые сотрудники ГИБДД смогли бы использовать на скоростных магистралях, чтобы служба могла противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах», — сказал Коваленко.

Кроме того, по словам Коваленко, автопарк столичной Госавтоинспекции может пополниться пикапами. Такие машины планируется использовать в первую очередь на МКАД.

«Во-первых, они высокие. На них можно разместить импульсные стрелки, которые в кузове поднимаются и далеко видны, как при ограждении строительных объектов. Эти пикапы оснащены лебедками, чтобы оказать помощь автомобилистам. Например, отбуксировать машину», — объяснил Коваленко.

Он добавил, что пикапы оснащаются специальным набором конусов с подсветками. С помощью них на трассе можно сделать плавный сгон и своевременно оградить это место, пока оказывается помощь.

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