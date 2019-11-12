Volvo открывает приём заказов на седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum

Volvo открывает приём заказов на седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum
Ноябрь 12 19:11 2019

Volvo Car Russia объявляет о начале приёма заказов на версию Momentum спортивного седана премиум-класса S60

Рекомендованные розничные цены стартуют с отметки 2 400 000 рублей за переднеприводную версию с бензиновым двигателем T4 мощностью 190 л.с. Поставки первых седанов S60 в комплектации Momentum российским дилерам Volvo Cars запланированы на февраль 2020 года.

«Первые партии S60 для российского рынка включали только богатые дизайнерские комплектации – Inscription и R-Design. Теперь мы расширяем ассортимент и начинаем приём заказов на более доступную долгожданную версию Momentum», – комментирует Алексей Тарасов, коммерческий директор Volvo Car Russia.

Алексей Тарасов, коммерческий директор Volvo Car Russia.

Алексей Тарасов, коммерческий директор Volvo Car Russia

Продажи седана Volvo S60 на российском рынке начались в конце сентября. С тех пор клиентам было передано 46 автомобилей этой модели. Все седаны S60 поставляются в Россию с нового завода Volvo Cars в Южной Каролине (США).

Ниже приведены рекомендованные розничные цены на все доступные для заказа версии без учёта стоимости дополнительного оборудования и скидок, применяемых по программам поддержки продаж:

ВерсияПриводДвигательМощность, л.с.Стоимость, руб.
S60 T4 MomentumПереднийБензиновый1902 400 000
S60 T4 InscriptionПереднийБензиновый1902 774 000

S60 T4 R-DesignПереднийБензиновый1902 800 000
S60 T5 AWD MomentumПолныйБензиновый2492 770 000
S60 T5 AWD InscriptionПолныйБензиновый2493 144 000
S60 T5 AWD R-DesignПолныйБензиновый2493 170 000

Новый S60 – первый Volvo американской сборки и первая модель бренда, для которой не предлагаются дизельные версии. Как и все модели 60-й и 90-й серий, автомобиль построен на базе собственной разработки компании – архитектуры масштабируемой платформы SPA.

Volvo S60 Momentum

New Volvo S60

Volvo S60 Momentum

New Volvo S60

Как и на всех моделях Volvo, система безопасности City Safety уже входит в базовую комплектацию S60. В автомобиле улучшена производительность технологии-ассистента водителя Pilot Assist на поворотах. Модель также оснащена технологиями Run-off Road Mitigation (предотвращение съезда с дороги), Oncoming Lane Mitigation (предотвращение выезда на полосу встречного движения) и другими помощниками водителя. В качестве опции доступна система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах Cross Traffic Alert (также с функцией автоматического торможения).

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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