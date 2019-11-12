Volvo открывает приём заказов на седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum

Volvo Car Russia объявляет о начале приёма заказов на версию Momentum спортивного седана премиум-класса S60

Рекомендованные розничные цены стартуют с отметки 2 400 000 рублей за переднеприводную версию с бензиновым двигателем T4 мощностью 190 л.с. Поставки первых седанов S60 в комплектации Momentum российским дилерам Volvo Cars запланированы на февраль 2020 года.

«Первые партии S60 для российского рынка включали только богатые дизайнерские комплектации – Inscription и R-Design. Теперь мы расширяем ассортимент и начинаем приём заказов на более доступную долгожданную версию Momentum», – комментирует Алексей Тарасов, коммерческий директор Volvo Car Russia.

Продажи седана Volvo S60 на российском рынке начались в конце сентября. С тех пор клиентам было передано 46 автомобилей этой модели. Все седаны S60 поставляются в Россию с нового завода Volvo Cars в Южной Каролине (США).

Ниже приведены рекомендованные розничные цены на все доступные для заказа версии без учёта стоимости дополнительного оборудования и скидок, применяемых по программам поддержки продаж:

Версия Привод Двигатель Мощность, л.с. Стоимость, руб. S60 T4 Momentum Передний Бензиновый 190 2 400 000 S60 T4 Inscription Передний Бензиновый 190 2 774 000 S60 T4 R-Design Передний Бензиновый 190 2 800 000 S60 T5 AWD Momentum Полный Бензиновый 249 2 770 000 S60 T5 AWD Inscription Полный Бензиновый 249 3 144 000 S60 T5 AWD R-Design Полный Бензиновый 249 3 170 000

Новый S60 – первый Volvo американской сборки и первая модель бренда, для которой не предлагаются дизельные версии. Как и все модели 60-й и 90-й серий, автомобиль построен на базе собственной разработки компании – архитектуры масштабируемой платформы SPA.

Как и на всех моделях Volvo, система безопасности City Safety уже входит в базовую комплектацию S60. В автомобиле улучшена производительность технологии-ассистента водителя Pilot Assist на поворотах. Модель также оснащена технологиями Run-off Road Mitigation (предотвращение съезда с дороги), Oncoming Lane Mitigation (предотвращение выезда на полосу встречного движения) и другими помощниками водителя. В качестве опции доступна система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах Cross Traffic Alert (также с функцией автоматического торможения).