Представлен новый директор по маркетингу Hankook Tire Europe

В компании Hankook Tire Europe состоялось назначение нового директора по маркетингу и стратегическому развитию в подразделении шин для грузовых автомобилей и автобусов (TBR) — Гая Хейвуда

Европейский отдел по маркетингу подразделения шин для грузовых автомобилей и автобусов (TBR) в компании-производителе шин премиум-класса Hankook возглавляет Гай Хейвуд. 51-летний британец обладает обширным международным опытом в области маркетинга и сбыта, полученным на руководящих должностях предприятий шинной отрасли. В своей деятельности на посту директора по маркетингу и стратегическому развитию в подразделении TBR он займется процессами оптимизации и стратегического маркетинга в области шин для грузовых автомобилей и автобусов в европейском регионе.

«Мы рады приветствовать Гая на должности нового директора по маркетингу в подразделении шин для грузовиков и автобусов, а также перевозок, — говорит Тони Ли, вице-президент по маркетингу и сбыту в компании Hankook Tire Europe. — В его лице мы получили опытного профессионала, полностью соответствующего требованиям к занимаемой должности. Благодаря своим глубоким отраслевым знаниям и многолетнему опыту он, несомненно, внесет важный вклад в дальнейшее укрепление и расширение присутствия марки Hankook в данном сегменте».

Главная задача производителя шин сформулирована четко и ясно: постоянное усиление премиум-статуса подразделения шин для грузовых автомобилей и автобусов в последующие годы. Новый курс стратегического развития маркетинга в этой области требует координации и внедрения соответствующих принципов во все 13 дочерних фирм Hankook на территории Европы.