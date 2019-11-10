На выходных в районе 3-й Владимирской улицы не будут курсировать трамваи

Вместо трамваев, на сайте Мосгортранса предлагается воспользоваться автобусами:
№036 – от платформы Новогиреево через метро «Новогиреево», Зеленый проспект, 3-ю Владимирскую улицу, метро «Шоссе Энтузиастов» и проспект Буденного до метро «Семеновская»;
№037 – от платформы Новогиреево через метро «Новогиреево», Зеленый проспект, 3-ю Владимирскую улицу и метро «Шоссе Энтузиастов» до метро «Авиамоторная».
Также, запущены временные маршруты трамваев:
№36 – курсирует от 16-й Парковой улицы через метро «Семеновская» и проспект Буденного до метро «Авиамоторная»;
№37 – от Каланчевской улицы через метро «Авиамоторная» до проезда Энтузиастов;
№43 – от МЦК «Угрешская» через метро «Авиамоторная» до проезда Энтузиастов.
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