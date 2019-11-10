На выходных в районе 3-й Владимирской улицы не будут курсировать трамваи

Из-за ремонта без трамвайного сообщения останется участок путей от Новогиреева до проспекта Буденного.

Вместо трамваев, на сайте Мосгортранса предлагается воспользоваться автобусами:

№036 – от платформы Новогиреево через метро «Новогиреево», Зеленый проспект, 3-ю Владимирскую улицу, метро «Шоссе Энтузиастов» и проспект Буденного до метро «Семеновская»;

№037 – от платформы Новогиреево через метро «Новогиреево», Зеленый проспект, 3-ю Владимирскую улицу и метро «Шоссе Энтузиастов» до метро «Авиамоторная».

Также, запущены временные маршруты трамваев:

№36 – курсирует от 16-й Парковой улицы через метро «Семеновская» и проспект Буденного до метро «Авиамоторная»;

№37 – от Каланчевской улицы через метро «Авиамоторная» до проезда Энтузиастов;

№43 – от МЦК «Угрешская» через метро «Авиамоторная» до проезда Энтузиастов.