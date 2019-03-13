Toyota расширяет линейку внедорожников в специальной версии TRD

Версия TRD становится доступна для всей внедорожной линейки Toyota и помимо Fortuner будет включать семейство Land Cruiser

Благодаря своим легендарным качествам: проходимости, надежности, долговечности и отсутствии проблем в эксплуатации, внедорожники Toyota уже несколько десятилетий задают высокие стандарты на бездорожье, устанавливая пределы возможностей для автомобиля. Они давно зарекомендовали себя как надежные спутники тех, кто ставит перед собой амбициозные задачи в необжитых уголках Земли.

Во всем мире внедорожники Toyota известны как верные партнеры врачей «Красного креста» и сложных миссий ООН. В России практически нет мест, где не побывали рамные автомобили бренда. На легендарных внедорожниках совершались экстремальные путешествия на Крайний Север, экспедиции на Байкал и Эверест, были пройдены гонки Шелковый путь, Северный лес и многие другие.

С 1954 года воплощением стремления к абсолютному превосходству Toyota на бездорожье является знаменитое подразделение TRD (Toyota Racing Development). Подразделение TRD занимается развитием спортивного направления Toyota (включая подготовку спортивных автомобилей), тюнингом серийных автомобилей бренда, производством деталей и аксессуаров для тюнинга, а также доработкой внедорожников Toyota для придания им уникального агрессивного облика.

Бренд узнаваем по всему миру благодаря многочисленным победам во внедорожных спортивных соревнованиях, на счету автомобилей с гордой эмблемой TRD не одна сложнейшая экспедиция, а с буквами TRD на знаменитом логотипе ассоциируется настоящая страсть и адреналин истинных внедорожных приключений.

Для специальной серии внедорожной линейки Toyota специалистами Toyota Racing Development были подготовлены уникальные сертифицированные тюнинг-решения, позволяющие будущим владельцам получить эксклюзивный «заряженный на приключения» облик своего рамного автомобиля и дополнительно подчеркнуть его внедорожный потенциал.

Toyota Land Cruiser 200 TRD подойдет тем, кто выбирает премиальный внедорожник без компромиссов в проходимости и предпочитает индивидуальность во всем. Уникальный агрессивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов заметно выделяют Land Cruiser 200 серии TRD среди прочих. Накладка на передний бампер отличают стильные контрастные вставки и хромированные элементы.

Ярко-красный логотип специальной серии расположен не только на решетке радиатора и пятой двери, но и на колпачках колесных дисков. Эксклюзивно в этой серии салон автомобиля получил вставки «под алюминий» и специальную кнопку запуска двигателя в стиле TRD.

Гидропневматическая передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте, адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) и 20’ колесные диски наряду с богатым оснащением позволят владельцам Land Cruiser 200 TRD чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Специальная версия представлена в оттенках белый перламутр, серебристый металлик, темно-серый металлик, черный металлик и темно-синий металлик. Стоимость Toyota Land Cruiser 200 TRD составляет 5 914 000 рублей для дизельной версии и 5770 000 для бензиновой версии.

Toyota Land Cruiser Prado в версии TRD, созданный на базе популярной комплектации «Престиж», теперь не только обладает всеми преимуществами, необходимыми для покорения бездорожья, но и выглядит по-настоящему брутально. Land Cruiser Prado TRD получил новый передний бамперы индивидуального дизайна, окрашенные в цвет кузова. Решетка радиатора цвета Gun Metallic перекликается с аналогичными по цвету деталями переднего бампера.

Как и у «старшей модели» семейства Land Cruiser, в салоне внедорожника есть специальная кнопка запуска двигателя TRD, а также логотипы TRD расположенные на пятой двери, переднем бампере и центральных колпачках колесных дисков.

Автомобиль в этой версии доступен в цветах белый перламутр, черный металлик, пепельно-серый металлик и темно-синий металлик. Комплектация Toyota Land Cruiser Prado TRD предлагается по цене 4 035 000 рублей для дизельной версии и 4 080 000 рублей для бензиновой версии автомобиля.

Тюнинговый комплект внедорожника Toyota Fortuner TRD, поступившего в продажу в октябре 2018 года, включает отличительную нижнюю решетку радиатора, агрессивный дизайн переднего и заднего бампера, а также черные окантовки фар и задних противотуманных фонарей, которые позволяют подчеркнуть индивидуальность владельца. Все автомобили серии снабжены характерными логотипами TRD. Стоимость внедорожника Toyota Fortuner серии TRD составляет 2 951 000 рублей.