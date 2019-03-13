Toyota расширяет линейку внедорожников в специальной версии TRD

Toyota расширяет линейку внедорожников в специальной версии TRD
Март 13 15:04 2019

Версия TRD становится доступна для всей внедорожной линейки Toyota и помимо Fortuner будет включать семейство Land Cruiser

Благодаря своим легендарным качествам: проходимости, надежности, долговечности и отсутствии проблем в эксплуатации, внедорожники Toyota уже несколько десятилетий задают высокие стандарты на бездорожье, устанавливая пределы возможностей для автомобиля. Они давно зарекомендовали себя как надежные спутники тех, кто ставит перед собой амбициозные задачи в необжитых уголках Земли.

Во всем мире внедорожники Toyota известны как верные партнеры врачей «Красного креста» и сложных миссий ООН. В России практически нет мест, где не побывали рамные автомобили бренда. На легендарных внедорожниках совершались экстремальные путешествия на Крайний Север, экспедиции на Байкал и Эверест, были пройдены гонки Шелковый путь, Северный лес и многие другие.

Новые внедорожники от Toyota

Toyota представила специальную версию внедорожников TRD

С 1954 года воплощением стремления к абсолютному превосходству Toyota на бездорожье является знаменитое подразделение TRD (Toyota Racing Development). Подразделение TRD занимается развитием спортивного направления Toyota (включая подготовку спортивных автомобилей), тюнингом серийных автомобилей бренда, производством деталей и аксессуаров для тюнинга, а также доработкой внедорожников Toyota для придания им уникального агрессивного облика.

Бренд узнаваем по всему миру благодаря многочисленным победам во внедорожных спортивных соревнованиях, на счету автомобилей с гордой эмблемой TRD не одна сложнейшая экспедиция, а с буквами TRD на знаменитом логотипе ассоциируется настоящая страсть и адреналин истинных внедорожных приключений.

Для специальной серии внедорожной линейки Toyota специалистами Toyota Racing Development были подготовлены уникальные сертифицированные тюнинг-решения, позволяющие будущим владельцам получить эксклюзивный «заряженный на приключения» облик своего рамного автомобиля и дополнительно подчеркнуть его внедорожный потенциал.

Toyota Land Cruiser 200 ограниченной серии TRD

Toyota Land Cruiser 200 ограниченной серии TRD

Toyota Land Cruiser 200 ограниченной серии TRD

Toyota Land Cruiser 200 TRD подойдет тем, кто выбирает премиальный внедорожник без компромиссов в проходимости и предпочитает индивидуальность во всем. Уникальный агрессивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов заметно выделяют Land Cruiser 200 серии TRD среди прочих. Накладка на передний бампер отличают стильные контрастные вставки и хромированные элементы.

Ярко-красный логотип специальной серии расположен не только на решетке радиатора и пятой двери, но и на колпачках колесных дисков. Эксклюзивно в этой серии салон автомобиля получил вставки «под алюминий» и специальную кнопку запуска двигателя в стиле TRD.

Агрессивное дизайнерское решение переднего бампера, решетки радиатора Toyota Land Cruiser 200 в стиле TRD

Агрессивное дизайнерское решение переднего бампера, решетки радиатора Toyota Land Cruiser 200 в стиле TRD

Гидропневматическая передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте, адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) и 20’ колесные диски наряду с богатым оснащением позволят владельцам Land Cruiser 200 TRD чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Специальная версия представлена в оттенках белый перламутр, серебристый металлик, темно-серый металлик, черный металлик и темно-синий металлик. Стоимость Toyota Land Cruiser 200 TRD составляет 5 914 000 рублей для дизельной версии и 5770 000 для бензиновой версии.

Toyota Land Cruiser Prado ограниченной серии TRD

Toyota Land Cruiser Prado ограниченной серии TRD

Toyota Land Cruiser Prado ограниченной серии TRD

Toyota Land Cruiser Prado в версии TRD, созданный на базе популярной комплектации «Престиж», теперь не только обладает всеми преимуществами, необходимыми для покорения бездорожья, но и выглядит по-настоящему брутально. Land Cruiser Prado TRD получил новый передний бамперы индивидуального дизайна, окрашенные в цвет кузова. Решетка радиатора цвета Gun Metallic перекликается с аналогичными по цвету деталями переднего бампера.

Как и у «старшей модели» семейства Land Cruiser, в салоне внедорожника есть специальная кнопка запуска двигателя TRD, а также логотипы TRD расположенные на пятой двери, переднем бампере и центральных колпачках колесных дисков.

Агрессивное дизайнерское решение дисков Toyota Land Cruiser 200 в стиле TRD

Логотип TRD на колёсных дисках Toyota

Автомобиль в этой версии доступен в цветах белый перламутр, черный металлик, пепельно-серый металлик и темно-синий металлик. Комплектация Toyota Land Cruiser Prado TRD предлагается по цене 4 035 000 рублей для дизельной версии и 4 080 000 рублей для бензиновой версии автомобиля.

Toyota Fortuner ограниченной серии TRD

Toyota Fortuner ограниченной серии TRD

Toyota Fortuner ограниченной серии TRD

Тюнинговый комплект внедорожника Toyota Fortuner TRD, поступившего в продажу в октябре 2018 года, включает отличительную нижнюю решетку радиатора, агрессивный дизайн переднего и заднего бампера, а также черные окантовки фар и задних противотуманных фонарей, которые позволяют подчеркнуть индивидуальность владельца. Все автомобили серии снабжены характерными логотипами TRD. Стоимость внедорожника Toyota Fortuner серии TRD составляет 2 951 000 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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