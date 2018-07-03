Увеличение объемов производства российского завода компании Hyundai Motor 8

Российский завод компании Hyundai Motor увеличивает объем производства третий год подряд

В первом полугодии 2018 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил 121 300 автомобилей, что превышает аналогичные показатели прошлого и позапрошлого года и демонстрирует стабильно высокий спрос на выпускаемые заводом автомобили. Так, за первое полугодие 2017 года завод выпустил 113 700 автомобилей, а годом ранее — 96 700.

Увеличение объемов производства стало возможным благодаря эффективной организации всех производственных процессов предприятия, на протяжении полугодия завод увеличил скорость работы конвейера с 43 до 44 автомобилей в час. Таким образом, работая в 3 производственные смены, каждые сутки завод выпускает порядка 950 автомобилей и является вторым крупнейшим автопроизводителем в стране.

В июне, в период проведения Чемпионата мира по футболу, завод 3 раза останавливал конвейер на 2 часа для того, чтобы все сотрудники предприятия могли поболеть за российскую сборную. В это время на территории завода была организована прямая трансляция футбольных матчей российской команды.

Остановки конвейера не повлияли на выполнение производственного плана по итогам полугодия. Всего в текущем году завод планирует выпустить более 235 тыс. автомобилей, в то время как в прошлом году объем выпуска составил 233 500 автомобилей. За 7,5 лет работы завод выпустил более 1,6 млн автомобилей.

В июне по итогам голосования экспертного совета национальной премии «Лучшие в России / Best.ru» завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» был удостоен награды «Компания года» в категории «Машиностроение». Кроме того, завод получил благодарность от Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга за большой вклад в развитие автомобильной промышленности.