Увеличение объемов производства российского завода компании Hyundai Motor
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Увеличение объемов производства российского завода компании Hyundai Motor
Июль 03 15:01 2018

Российский завод компании Hyundai Motor увеличивает объем производства третий год подряд

В первом полугодии 2018 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил 121 300 автомобилей, что превышает аналогичные показатели прошлого и позапрошлого года и демонстрирует стабильно высокий спрос на выпускаемые заводом автомобили. Так, за первое полугодие 2017 года завод выпустил 113 700 автомобилей, а годом ранее — 96 700.Российский завод компании Hyundai Motor увеличивает объем производства третий год подряд

Увеличение объемов производства стало возможным благодаря эффективной организации всех производственных процессов предприятия, на протяжении полугодия завод увеличил скорость работы конвейера с 43 до 44 автомобилей в час. Таким образом, работая в 3 производственные смены, каждые сутки завод выпускает порядка 950 автомобилей и является вторым крупнейшим автопроизводителем в стране.Российский завод компании Hyundai Motor увеличивает объем производства третий год подряд

В июне, в период проведения Чемпионата мира по футболу, завод 3 раза останавливал конвейер на 2 часа для того, чтобы все сотрудники предприятия могли поболеть за российскую сборную. В это время на территории завода была организована прямая трансляция футбольных матчей российской команды.Российский завод компании Hyundai Motor увеличивает объем производства третий год подряд

Российский завод компании Hyundai Motor увеличивает объем производства третий год подряд

Остановки конвейера не повлияли на выполнение производственного плана по итогам полугодия. Всего в текущем году завод планирует выпустить более 235 тыс. автомобилей, в то время как в прошлом году объем выпуска составил 233 500 автомобилей. За 7,5 лет работы завод выпустил более 1,6 млн автомобилей.

В июне по итогам голосования экспертного совета национальной премии «Лучшие в России / Best.ru» завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» был удостоен награды «Компания года» в категории «Машиностроение». Кроме того, завод получил благодарность от Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга за большой вклад в развитие автомобильной промышленности.

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Hyundai MotorзаводРоссия
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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