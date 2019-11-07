Volkswagen представляет Touareg Business

Специальная модификация Business

Расширенный набор функционального оборудования

Привлекательная цена – от 3.699.000 руб

Во всех дилерских центрах доступна новая версия внедорожника – Touareg Business, характеризующаяся расширенным набором функционального оборудования

Специальное исполнение Touareg Business предлагается клиентам с бензиновым или дизельным двигателем на выбор мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой АКПП. Внешне новая версия отличается рейлингами на крыше и легкосплавными колесными дисками Concordia 18”.

Автомобиль предлагает на выбор два стилевых направления интерьера – технологичный Elegance или уютный Atmosphere. Кроме того, внутреннее пространство Touareg дополнено пакетом кожаной отделки Vienna с сиденьями ergoComfort спереди.

Функциональное оснащение версии Business расширено за счет добавления подогрева задних внешних сидений, бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, электропривода открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open, доводчика багажника, камеры заднего вида Rear View, шторки багажника с электроприводом, парковочного ассистента Park Assist с датчиками парковки.

Версия также комплектуется электрохромными боковыми зеркалами с электроприводом, складыванием, обогревом и памятью настройки, а также лобовым стеклом с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией. Также в новом исполнении доступны: противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, адаптивная подвеска DCC, включающая выбор профиля движения и пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости. Более того, версия Business оснащается пакетом «Память» с памятью настроек сиденья водителя и боковых зеркал.

Цена версии Touareg Business с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. – 3.699.000 рублей, с дизельным – 4.219.000 рублей. Гарантия на Volkswagen Touareg действует 4 года или 120.000 километров.