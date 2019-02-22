PEUGEOT приступила к созданию спортивных электромобилей

PEUGEOT представит в Женеве концепт-кар 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Концепт 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED предваряет создание новой линейки более мощных электромобилей. Их разработкой займётся подразделение PEUGEOT SPORT.

При создании нового концепт-кара в PEUGEOT SPORT учли опыт разработки двух предыдущих электрических концептов:

– Сверхэффективный 208 HYbrid FE (2013) с характеристиками спортивного автомобиля отличался уровнем выбросов загрязняющих веществ и расходом топлива, не превышающем уровня самого маленького двигателя внутреннего сгорания того времени. Многочисленные доработки позволили достичь уровня 46 г CO2/км без снижения характеристик, в частности, разгона с 0 до 100 км/ч всего за 8 секунд.

– 308 R HYbrid Concept (2015): суммарная мощность 500 л.с., крутящий момент 730 Нм, и разгон с 0 до 100 км/ч за 4 секунды.

Инженеры PEUGEOT SPORT объединили потенциал трёх двигателей (PureTech 200, электродвигателя 110 л.с. на передней и 200 л.с. на задней оси), двух видов энергии и схемы полного привода для обеспечения разгона с максимальным крутящим моментом, равным 500 Нм. Такие характеристики позволяют сравнить концепт-кар 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED с автомобилем, оборудованным двигателем внутреннего сгорания мощностью 400 л.с.:

Разгон 0 – 100 км/ч: 4,3 с

400 м с места: 12,5 с

1000 м с места: 23,2 с

Разгон 80 – 120 км/ч: 2,5 с

Разгон 80 – 180 км/ч: 9,3 с

Максимальная скорость: 250 км/ч

При таких характеристиках уровень выбросов CO2 составляет всего 49 г/км (по протоколу WLTP)!

Тормозная система соответствует высоким динамическим характеристикам автомобиля. На передних колесах устанавливаются тормозные механизмы с вентилируемыми тормозными дисками диаметром 380 мм с четырьмя поршнями (диаметром 38 и 41 мм) в неподвижном тормозном суппорте.

К особенностям шасси нового автомобиля PEUGEOT 508 относятся: уменьшенная высота кузова; новые алгоритмы работы подвески; передняя колея, увеличенная на 24 мм; задняя колея, увеличенная на 12 мм; отточенные реакции на руле.

Высокая эффективность дополняется преимуществами гибридных технологий. Аккумуляторная батарея 11,8 кВт/ч обеспечивает движение в режиме электротяги на расстояние до 50 км (по WLTP). В спортивном режиме совместное использование двигателя внутреннего сгорания и электрической тяги возможно до скорости 190 км/ч.

Новый концепт отражает современный взгляд на аэродинамику автомобиля, предлагая необычные решения:

– Использование технологии 3D-печати позволило создать утонченную решетку радиатора с множеством заостренных пластинок, которые буквально рассекают воздух. Их расположение не случайно, оно позволяет направлять потоки воздуха непосредственно на радиатор.

– Воздуховоды в переднем бампере увеличены для улучшения охлаждения механических компонентов. – Щитки по бокам бампера и у днища направляют потоки воздуха и снижают аэродинамическое сопротивление.

– Спойлер в задней части кузова не устанавливается, чтобы не нарушать оригинальное стилистическое исполнение автомобиля.

– Новый эффективный диффузор подчеркивает дизайн задней части автомобиля.

Серый цвет кузова «Gris Selenium» создан специально для концепт-кара. Входящие в состав краски перламутровые частицы меняют оттенок в зависимости от того, как на них падает свет.

Контрастные вставки «Kryptonite» вносят в дизайн энергичную нотку, которая подчеркивает принадлежность концепт-кара к классу современных спортивных автомобилей.

Новые алюминиевые колесные диски 20’’ улучшают охлаждение тормозных механизмов, а тормозные суппорты цвета Kryptonite с логотипом PEUGEOT SPORT ENGINEERED подчеркивают спортивную элегантность автомобиля.

Хромированные детали заменены на полированные элементы черного цвета, а эмблема и монограммы Peugeot, в обработке которых использовался процесс анодирования, знакомый по недавно представленному концепт-кару PEUGEOT e-Legend, выглядят особенно привлекательно.

Корпуса зеркал заднего вида из углепластика также являются признаком современного спортивного автомобиля.

PEUGEOT i-Cockpit® еще больше приближает к совершенству и интуитивному вождению: компактное рулевое колесо обеспечивает удобство управления автомобилем, а высоко расположенная панель приборов позволяет водителю на 100% сосредоточиться на дороге.

Для новых сидений «comfort-fit» используется кожаная обивка и материал Alcantara® с отделкой Kryptonite и Noir Onyx. Все элементы салона, включая крышу, стойки ветрового стекла, двери, руль и даже «электронный» рычаг переключения передач частично отделаны материалом Alcantara.