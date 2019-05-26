Разметку обновили на ряде улиц Котельников

Разметку обновили на ряде улиц Котельников
Май 26 09:04 2019

В Котельниках ведутся ремонтные работы по обновлению дорожной разметки на 2-м и 3-м Покровском проезда

В подмосковных Котельниках обновили разметку на 2-м и 3-м Покровском проездах, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В городе активно продолжаются дорожные работы. Сейчас специалисты восстанавливают разметку пешеходных переходов и «лежачих полицейских» на всем протяжении 2-го и 3-го Покровского проездов», – говорится в сообщении.

Работы будут проводить на территории всего городского округа. На следующей неделе, после 27 мая, начнут устанавливать дорожные знаки.

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AMSRUS
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