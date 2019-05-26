Разметку обновили на ряде улиц Котельников

В подмосковных Котельниках обновили разметку на 2-м и 3-м Покровском проездах, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
«В городе активно продолжаются дорожные работы. Сейчас специалисты восстанавливают разметку пешеходных переходов и «лежачих полицейских» на всем протяжении 2-го и 3-го Покровского проездов», – говорится в сообщении.
Работы будут проводить на территории всего городского округа. На следующей неделе, после 27 мая, начнут устанавливать дорожные знаки.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru