Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4-го поколения

Современный Jeep Wrangler — автомобиль, комфортно чувствующий себя в самых суровых испытаниях. И не менее уверенно ведет себя на городских бульварах, трассах.

Обновленный дизайн автомобиля верен историческому наследию, но при этом дает больше возможностей для путешествий и приключений. Такой подход получает одобрение клиентов: в первом квартале 2019 года продажи Wrangler выросли на 105% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Jeep Wrangler нового поколения – обладатель самого высокого внедорожного потенциала за всю историю модели является воплощением слогана «Возможности без границ». Этого удалось достичь благодаря ряду передовых систем. Ими стали: 2 системы полного привода (Command-Trac и Rock-Trac), электронно-управляемые блокировки переднего и заднего мостов Tru-Lock, 32-дюймовые шины, а также стабилизатор поперечной устойчивости с электроприводом отсоединения.

Кроме того, Jeep Wrangler становится одним из лучших на городских дорогах, благодаря линейке силовых агрегатов. В линейку двигателей вошел рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 2 и 2,2-литровый турбодизель семейства MultiJet II.

Доступный для всех моделей бренда 2-литровый бензиновый двигатель обладает мощностью 270 л. с. при 5250 об/мин, крутящий момент 400 Нм достигается при 3000 об/мин. Такие характеристики идеально подходят для эксплуатации в городе. В новом двигателе впервые реализованы такие технические решения, как турбонагнетатель twin-scroll, система C-EGR, система непосредственного впрыска и независимая жидкостная система охлаждения воздуха на впуске, одновременно задействующая корпус дроссельной заслонки и турбонагнетатель. Это сочетание технологий гарантирует выдающуюся динамику при одновременном снижении расхода топлива.

Все двигатели агрегатируются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Таким образом удалось повысить ходовые качества, увеличить экономию топлива и обеспечить плавную работу как на городских дорогах, так и на бездорожье.

Новый Wrangler построен по классической схеме: кузов установлен на несущую раму. Для расширенного внедорожного потенциала и совершенной динамики на городских дорогах используется шасси с жесткими мостами и пятирычажной подвеской. А чтобы автомобиль повысил топливную экономичность разработчики применили алюминий для изготовления таких элементов, как двери, крылья, рамка ветрового стекла. Откидной борт изготовлен из магниевого сплава.

Аутентичный и полноприводный внедорожник Jeep Wrangler создан, чтобы дарить незабываемые ощущения от поездок под открытым небом. Благодаря складному ветровому стеклу, легкосъемным дверям и ряду вариантов исполнения крыши это стало возможным. На выбор предлагается жесткая крыша, мягкая крыша, версия без крыши или простой в использовании складной верх Sky One-Touch™ с электроприводом.

Четвертое поколение Jeep Wrangler признано самым безопасным за всю историю модели. Среди новых опций — пакет Safety Pack. В этот пакет вошли система предупреждения об опасности фронтального столкновения Forward Collision Warning и адаптивный круиз-контроль Adaptive Cruise Control-Plus. Пакет дополняют система контроля слепых зон Blind-Spot Monitoring, ассистент контроля пространства позади автомобиля при движении задним ходом Rear Cross Path detection, датчики парковки, камера заднего вида, электронная система стабилизации ESC с функцией предотвращения опрокидывания автомобиля ERM. В стандартное оснащение вошли четыре подушки безопасности.

Новый Jeep Wrangler – обладатель современного мультимедийного оборудования. Система UconnectTM может быть оснащена экранами диагональю 5 или 7 дюймов, либо 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем. UconnectTM отличается простым интерфейсом, быстрым запуском и высоким разрешением дисплея. Данная система поддерживает интеграцию с Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность пользоваться собственной навигацией, осуществлять голосовой ввод текста, отвечать на звонки, слушать любимую музыку.

Новый Jeep Wrangler предлагается в трех комплектациях: Sport, Sahara и Rubicon. Комплектации доступны как для 2-, так и для 4-дверных версий.

С 2019 года для Wrangler будет доступен новый вариант окраски кузова – Bikini. С июня он дополнит палитру из 9 оттенков: черный, красный Firecracker Red, серебристый «металлик» Billet Silver Metallic, белый Bright White, серый «металлик» Granite Crystal Metallic, желтый Hellayella, синий Ocean Blue, оранжевый «металлик» Punk’n Metallic и серый Sting Gray.