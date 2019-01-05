Тест-драйв Touareg – очередной рекорд инженерной мысли. Надолго? Туарег перешел весьма успешно в старший класс

Двоюродными братьями Touareg по платформе MLB считаются: Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, а вот уж конкурентов в популярнейшем классе средне-размерных кроссоверов хоть отбавляй: BMW X5, X6, Mercedes-Benz GLE, Lexus RX, GX, Volvo XC90, Infiniti QX70, QX60… И это только в России.

Первая версия Touareg в 2002 году стала одной из предпосылок для создания концерном VAG модульной платформы MLB – инкубатора по штамповке обозначенной выше семьи конкурентов для ML (с 1997 года) и X5 (с 2000 года).

На 2017 год, у Volkswagen это получилось. Правда, с оговорками: они вошли в рейтинги производителей SUV (кроссоверов) даже выше Mercedes-Benz и BMW, но уже без Touareg и уступая японцам, американцам и даже корейцам. А отступать некуда – за Volkswagen уже стоит «Великая стена» (Great Wall).

Итак, к 2018 году, через 16 лет после старта Touareg ушел с рынка Северной Америки. Volkswagen заменил его на американский вариант: больший и менее дорогой Teramont/Atlas. В Европе Touareg популярности не теряет. А в России, дизельная версия была и до сих пор остается иконой класса. Но все же Туарег был всегда не таким вызывающим, как его родственники и конкуренты. На фоне вялотекущего снижения объемов продаж модели VAG решает всадить флагману адреналина, и Туарег перестает быть младшим в этой грандиозной компании двоюродных родственников.

Текущая версия разительно повзрослела, по нескольким параметрам оторвавшись от своих предшественников. И логично, что почти все основные «прорывные новшества» электронные.

IQ. Light – фары как вершина технического мастерства.

Во-первых, они матричные. Давайте вспомним, как это работает.

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Если кто плохо владеет английским, то кратко – в каждой фаре, разработанной совместно с Hella у Touareg 128 светодиодов. Ближний свет 48, дальний 27, 7 светодиодов на ближний сектор, по 3 на повороты.

Всей иллюминацией управляет электронный модуль получающий данные геопозиционирования, угла поворота руля, скорости и наконец фронтальной камеры, соседствующей на лобовом стекле с датчиком дождя в районе зеркала заднего вида.

Водитель может лишь включить или выключить систему управления дальним светом Dynamic Light Assist (по сути дальний свет), хотя мне кажется выключать его и не нужно – автоматика прекрасно справляется и никого не слепит. Камера определяет впереди находящиеся автомобили, угол, расстояние и автоматически отключаются соответствующие диодные матрицы. В тумане этот процесс выглядит феерически!

Электронные ассистенты водителя

Очень информативный проекционный дисплей и Innovision Cockpit – объединенная TFT панель приборов и просто огромный 15” дисплей на центральной панели. Вот этой опцией Touareg лихо опережает своих одноклассников и конкурентов. Центральной цифровой приборной панелью можно управлять не только касанием – жестами, голосом и никаких механических переключателей, кнопок.

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Невозможно отрицать, что Touareg установил новый стандарт для информационно-развлекательных и интерьерных технологий в уже старшем классе премиальных внедорожников. Бесшовная двухэкранная установка не только великолепно выглядит, но и прекрасно работает – с множеством функциональных возможностей и четкими характеристиками.

В VW говорят, что единственной причиной разделения на два экрана – является снижение стоимости замены в случае повреждения.

Система ночного видения Night vision. Видит в полной темноте инфракрасное излучение до 130 метров впереди и дублирует картинку на дисплей.

Адаптивный круизконтроль (ACC), парковочный ассистент, Ассистент проезда перекрестков Intersection Assist – если приближающийся автомобиль находится за пределами зоны видимости и ваш Volkswagen Touareg движется вперед со скоростью до 10 км/ч, может быть задействовано экстренное торможение для предотвращения столкновения. Кстати эта очень мнительная функция неоднократно пугала своими возможностями в ходе теста.

Система превентивной защиты в предаварийном состоянии задействует комплексные меры защиты: преднатяжение ремней безопасности, закрытие дверей, окон и люка. В случае угрозы наезда сзади включается аварийная световая сигнализация, работающая с увеличенной частотой.

Удивило отсутствие, в отличии, к примеру, от флагмана Шкоды Kodiaq, системы активного контроля движения в полосе (LDA) Lane Assist – только предупреждение.

Не удалось попробовать буксировку, но в анонсе от VW изображена какая-то вообще магическая функция: автоматическая парковка задом с прицепом.

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А вот сложнейшая комбинация пневмоэлектронной подвески 4-Corner с активной системой компенсации кренов с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости eAWS – тоже удалась.

Две части стабилизатора соединяются с помощью пускового двигателя и в зависимости от условий движения две половины стабилизатора либо поворачиваются в разные стороны, либо полностью разъединяются. Высокое напряжение (48 В), необходимое для питания мощных электродвигателей, обеспечивается накопительными конденсаторами.

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Стартовые режимы пневмоподвески: Normal и Comfort. В режиме Комфорт кроссовер становится буквально океанским лайнером при среднем волнении. У пассажиров, страдающих кинетозом на задних сидениях возможно обострение.

Дополнительные режимы: Off-road (+25 мм) и Special off-road (+70 мм). На скоростях выше 120 км/ч подвеска опускает кузов на 15–25 мм, снижая аэродинамическое сопротивление. Есть еще «волшебный» режим Loading, когда кузов опускается аж на 40 мм облегчая процесс загрузки/разгрузки багажника.

Внедорожные качества Touareg зависят от типа подвески. Для обоих вариантов исполнения Touareg – со стальными пружинами или пневмоэлементами – показатели максимальной крутизны преодолеваемого подъема (60%) и крена (35°) идентичны, однако при выборе пневмоподвески углы въезда и съезда увеличиваются с 25° до 31°.

Увеличивается и угол рампы: для подвески со стальными пружинами он составляет 18.5°, а для версии с пневмоэлементами – 25°. Поскольку пневмоподвеска позволяет увеличить дорожный просвет, максимальная глубина преодолеваемого брода также увеличивается с 490 до 570 мм. С помощью поворотного регулятора на центральной консоли можно активировать режимы пневмоподвески вручную.

Система подруливания задних колес появилась в арсенале VAG на Audi Q7 в 2014 году. Мы ее на той же платформе MLB опробовали еще в 2015 году в большой экспедиции Волок-Туркестан и первом тест-драйве Audi Q7 в СНГ и подробно о ней рассказывали.

Если коротко: у системы предусмотрено два режима работы в зависимости от скорости движения автомобиля: менее и более 37 км/ч. В первом случае задние колеса автоматически поворачиваются в сторону, противоположную направлению поворота передних колес, что делает автомобиль более маневренным. Это позволяет приблизительно на один метр сократить диаметр разворота (с 12.19 до 11.19 м), что особенно заметно при маневрировании.

При повороте на скорости более 37 км/ч задние колеса автоматически поворачиваются в ту же сторону, что и передние, что обеспечивает дополнительную стабильность при смене полосы движения – например, при обгоне, а также в случае резких маневров.

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Двигатели: трехлитровый V6 TDI 4motion 249 л.с. 600 Нм / 1500-2750 об/мин. и TSI 4motion 249 л.с. 370 Нм / 1600-4500 об/мин. Так же был анонсирован TSI на 340 лошадей – пока ожидается. У нас еще достаточно богато с выбором. К примеру, в Европе продаются предлагаются только дизельные двигатели на 231 и 286 л.с.

Для китайского рынка разрабатывается гибридная модель PHEV на 370 л.с., использующая 2,0-литровый бензиновый TSI двигатель и электромотор. В VW заявили, что, скорее всего, эта модель также появится в Европе, но «точная дата ее запуска в Европе все еще не определена».

В планах: V8 TDI 4motion 421 л.с. и спортивная модель R с 335-сильным бензиновым V6 турбодвигателем, который устанавливается на Audi SQ5.

Даже с текущими вариантами моторов у полегчавшего Туарега ощутимо улучшилась динамика, устойчивость на трассе и шумозащищенность даже на очень высоких скоростях.

Автомобиль по сравнению с предыдущей версией стал на 83 мм длиннее и на 44 мм шире, чем раньше, хотя колесная база увеличилась всего 1 мм, а линия крыши стала на 7 мм ниже. Дорожный просвет вырос на 14 мм.

Модульная платформа, алюминиевые и сверхпрочные легкие сплавы позволили снизить вес автомобиля примерно на 50 кг (начиная с 1995 кг).

В салоне очень даже ощущается простор. Те же «классические» 5 мест. Климатическая система Climatronic вплоть до 4-х зонной регулировки и антиаллергенным фильтром Air Care. Подогрев всех сидений кроме центрального заднего, лобового стекла и руля.

В салон пришла многоцветная интерьерная подсветка, что было ранее реализовано на Audi Q7.

В отличии от большинства одноклассников у Touareg появились передние сидения ergoComfort с регулировками в 18 направлениях, обдувом, подогревом, глубиной посадки, длиной подушки, массажем и регулируемой боковой поддержкой на самом сидении и спинке. Хорошо настроенная поддержка добавляет 10 баллов к комфорту на скоростных виражах, которые ему даются очень легко на пневмоподвеске с задними подруливающими колесами.

Остаточная стоимость

Старая модель – даже в более поздние годы – удерживала около 46% от первоначальной цены через три года. Это на два-четыре % ниже, чем у новой Audi Q7, но примерно на уровне BMW X5.

U.S. News & World Report: Во всем мире число проданных кроссоверов с 2014 по 2017 год выросло с ~17 до 28 млн. шт. (с 22,4% до 34% в общем числе автомобилей). И как не странно Туарега нет в топ-35 всемирного рейтинга кроссоверов. Тем более VAG вывел кроссовер с северо-американского рынка заменив его на Teramont (одноименный Atlas), который вышел очень по-американски: больше и дешевле! И более того – первый трехрядный кроссовер от VW в первый год продаж вышел аж на третье место среднеразмерных кроссоверов по рейтингу

Резюмируя – Туарег перешел весьма успешно в старший класс. Теперь он совсем не кажется упрощенной версией Audi Q7. Но зачем такой «вираж» – уход с североамериканского рынка? Лебединая песня? Вряд ли.

Да: США большой рынок, и да: слухи о закрытии проекта Touareg активно ходят уже давно, но китайский рынок для VW имеет значительно больший объем и значение, в десятки раз. Сама первичная презентация модели на китайском рынке, больший выбор двигателей и прочие преференции для рынка поднебесной говорят лишь о смене стратегии.