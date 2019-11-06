INFINITI представила обновленную информационно-развлекательную систему для своих автомобилей

Новая INFINITI InTouch появится на свежих версиях моделей QX50 и QX80. Теперь система будет оснащена сдвоенным дисплеем высокой четкости и сможет предложить гораздо более высокий уровень возможностей и удобства.

“Коннективность становится все более важным приоритетом для покупателей. – отмечает Эрик Риго, генеральный менеджер INFINITI Motor Company по продуктовой стратегии и планированию. – Сегодня водители хотят оставаться на связи с внешним миром даже за рулем. Им важно получать новейшую информацию о трафике и погоде, в то время как пассажиры хотят смотреть фильмы, совершать видеозвонки или просто серфить в интернете. Внимательно изучив информацию от наших клиентов, мы в значительной степени улучшили функционал и удобство информационно-развлекательной системы автомобилей INFINITI. Для нас было особенно важно “подружить”систему InTouch и с Apple CarPlay, и с Android Auto уже в стандартной версии, чтобы охватить как можно большую аудиторию. Новейшая система INFINITI InTouch со сдвоенным дисплеем порадует пользователей интуитивно простым управлением, которое не отвлекает внимание водителя от дороги”.

Новая INFINITI InTouch теперь позволяет раздавать Wi-Fi одновременно на семь устройств, обеспечивая интернетом всех пассажиров. Также, при помощи беспроводного сетевого подключения владельцы смогут без труда обновлять программное обеспечение информационно-развлекательной системы. Помимо пошагового ведения к цели, улучшенная навигация снабдит водителя самой актуальной информацией о дорожном движении, включая сообщения о пробках и объездах.

Благодаря интеграции c Apple CarPlay и Android Auto у владельцев INFINITI 2020 модельного года появится возможность подключать свои смартфоны к системе InTouch через USB-разъем. Таким образом, пользователи смогут запускать приложения, совершать и принимать звонки, получать текстовые сообщения, управлять навигационной системой и прослушивать любимые музыкальные треки, не отрывая взгляда от дороги. Дополнительное удобство для владельцев техники Apple обеспечивает интеграция голосового помощника Siri Eyes Free.

Автомобили с INFINITI InTouch и навигационной системой будут иметь доступ к трехмерным картам и приложениям Google, значительно облегчающим ориентирование на незнакомой местности. Владельцы INFINITI в России оценят возможность выводить «Яндекс Навигатор» через смартфон на экран мультимедийной системы.

Но главное достоинство INFINITI InTouch – это улучшенный интерфейс системы. Более мощный процессор обеспечивает более быстрый отклик на команды пользователя, а новый модуль Bluetooth облегчает процесс создания пары с пользовательским устройством и гарантирует более надежное соединение. Новейший микрофон формата HD улучшает звукопередачу телефонных разговоров и голосовых команд. Кроме того, менеджер Bluetooth-устройств позволит выбрать приоритетный смартфон из списка подключенных к системе, который в дальнейшем будет активироваться автоматически.