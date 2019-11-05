Стартовала щедрая акция «Жаркие дни LADA»

Стартовала щедрая акция «Жаркие дни LADA»
Ноябрь 05 12:11 2019

В течение ноября практически любой желающий может стать обладателем автомобиля LADA Xray Cross или одного из 9 000 сертификатов номиналом от 1 000 до 4 000 рублей на товары и услуги дилерских центров LADA.

Три автомобиля LADA Xray Cross в новой модификации со 113-сильным двигателем и автоматической трансмиссией будут разыгрываться среди клиентов, сделавших покупку в одном из дилерских центров LADA: от приобретения автомобиля или запчастей до оплаты услуг за сервисное обслуживание. Победителей определят при помощи генератора случайных чисел и объявят уже 1 декабря 2019 года во время онлайн трансляции в группах LADA в социальных сетях.

Кандидатом на обладание денежным сертификатом можно стать, если зарегистрироваться на сайте www.lada.ru и после этого посетить дилерский центр LADA. Выигранным призом можно воспользоваться самому или кому-либо подарить. Полученный сертификат будет действовать в течение трех месяцев – с декабря 2019 года по конец февраля 2020 – в любом официальном дилерском центре LADA.

Розыгрыш сертификатов будет проводиться по той же схеме – в течение ноября, при помощи генератора случайных чисел. Притом, каждый день в каждом дилерском центре будет объявляться по 1 победителю из числа участников, зарегистрировавшихся накануне.

Жаркие дни LADA

Кроме того, в течение ноября во всех дилерских центрах будут действовать специальные предложения на сервисное обслуживание автомобилей: 20% скидка на работы и запчасти, на механический ремонт, 10% – на кузовной ремонт, а также, 20% – на приобретение аксессуаров.

Подробную информацию об акции «Жаркие дни LADA» можно узнать на сайте www.lada.ru и в дилерских центрах LADA.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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