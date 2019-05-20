Volkswagen выпустит для США новый кроссовер Tarek

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в скором времени начнет продажи новой модели кроссовера на рынке США.
В частности, речь идет о модели Volkswagen Tarek, которая во многих странах ранее уже продавалась под именем Tharu, однако теперь разработчики приняли решение о распространении на американский рынок. Кроссовер сумел получить высокий спрос на китайском рынке, однако производитель намерен добиться аналогичных результатов еще и в США.
Как и прежде, новинка построена на платформе, а также имеет 1,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 148 л.с. Кроме того, автомобиль поставляется исключительно с передним приводом и имеет шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru