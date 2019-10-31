За совершение уголовного преступления, таксиста лишь уволили из компании

Водителя одной из столичных компаний такси уволят в качестве наказания за то, что он отравил и обворовал пассажира

Очень странные меры, учитывая, что было совершено уголовное преступление. Представители компании уверяют, что это максимум их возможностей. Какая ответственность за своих сотрудников, если речи даже не идет о возможности вернуть украденные вещи?

Свою историю он рассказывает, как страшную сказку. И страшнее она от того, что героем этой сказки может стать любой. Он заказал себе такси через популярное приложение. Денег не пожалел. Выбрал автомобиль бизнес-класса. И, кажется, всем известная фраза “Ну а дальше было все как в тумане…” как раз про этот случай.

«Вызвал через приложение Uber. За мной приехал BMW 5-й серии. Проснулся уже только через 16 часов и не обнаружил при себе паспорта, кардхолдера, карточек и денег на счетах», — рассказал пострадавший Кирилл Гуров.



Кирилл уверяет: водитель намеренно его отравил, мол, в статусной машине с просторным салоном для клиента была заготовлена бутылка питьевой воды. В которую был подмешан клофелин.

«Ничего не помню. Как водитель выглядел, что я делал, где мы стояли. У нас была остановка в пути. В приложении я увидел, что была остановка в пути в 35 минут, но я не помню ни остановку, ничего из этого. Все пароли и Face-ID были удалены и изменены настройки входа», — вспоминает Гуров.

Придя в сознание, мужчина не растерялся. Сразу же написал заявление в полицию. «РЕН ТВ» связался с агрегатором, который принял заказ и отправил 28-летнего водителя Парвиза Мирзоева на вызов.

«Служба поддержки связалась и с пользователем, и с водителем. Со слов водителя, ситуация развивалась не так, как описано в посте на Facebook. Сейчас водитель заблокирован до выяснения обстоятельств, однако отметим, что у него высокий рейтинг в системе и нет жалоб на подобное поведение в прошлом», — заявили в Uber.

Обчищать карманы спящих клиентов, используя клофелин, — тактика совсем не новая. Но до сих пор до конца неясно, как бороться с такими таксистами. Хотя заявлений в полиции меньше не становится. Один из самых громких случаев — гибель радиоведущего Артура Битова. Диктор вызвал такси, после чего бесследно пропал. Его тело нашли спустя несколько дней. Отравили — спиртом и нейролептическим препаратом.

Это кадры обыска в квартире злоумышленника. Ювелирные изделия, смартфоны, дорогие часы. Своих жертв изверг сначала травил, затем грабил. Забирал все, что имело хоть какую-то ценность.

Но есть и такие, кому не нужен даже клофелин. Участница отборочного тура “Евровидения” Ольга Жукова пострадала от рук так называемого бомбилы. Возвращалась с выступления. Возможно, откровенный сценический наряд и спровоцировал неадекватное поведение шофера. Получив отказ, мужчина пришел в ярость. Заблокировал двери и начал избивать прямо в салоне.

«Он нанес несколько ударов по лицу. По носу. У меня был фингал на левом глазу. Он у меня забрал личные вещи, телефон, сумку и не отдавал их», — говорит Жукова.

Тогда привлечь садиста к ответственности не удалось. На допросе он заявил, мол, блондинка сама к нему пристала. А вот Кирилл Гуров после своего чудовищного опыта сдаваться не намерен. Одно заявление уже написано. Следующий шаг — прокуратура. Его задача — привлечь таксиста к ответственности по всей строгости закона. Ведь кто знает, сколько еще людей пострадает от рук Парвиза Мирзоева.