Первые результаты работы онлайн-приложения Hyundai Mobility

В рамках международного форума «Открытые инновации», который проходит в ИЦ «Сколково» до 23 октября, Hyundai поделилась первыми результатами работы онлайн-приложения Hyundai Mobility

Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев провел пресс-брифинг, на котором дал оценку первым результатам работы онлайн-сервиса. За неделю, прошедшую с момента запуска приложения, более 10,5 тысяч человек скачали его себе на смартфоны. Из них более двух тысяч пользователей получили одобрение заявок. Более 30 человек уже забрали автомобили по подписке в прошедшие выходные. Наибольшей популярностью среди четырех предложенных моделей пользуются Hyundai Santa Fe и Tucson.

Hyundai заключила партнерское соглашение с международным форумом «Открытые инновации» и представила в его рамках стенд, посвященный новому сервису по подписке на авто Hyundai Mobility. Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев также выступил одним из спикеров панельной сессии «Intelligence on board. Транспорт будущего и город».

В планах компании до конца текущего года запустить сервис в Санкт-Петербурге, а до середины следующего – предоставить возможность его использования жителям всех городов с населением более миллиона человек.

На стенде Hyundai Mobility, который будет работать по 23 октября включительно, можно получить консультацию по использованию сервиса и наглядно увидеть, как работает процесс оформления подписки на примере экспозиционного автомобиля Santa Fe.