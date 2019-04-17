Открылся первый официальный дилерский центр BMW в Москве

Открылся первый официальный дилерский центр BMW в Москве
Апрель 17 09:03 2019

ABTODOM BOUTIQUE Шмитовский — единственный в Москве официальный сервис в центре города, в котором представлена вся линейка новинок BMW, BMW M и BMW i.

Площадь бутика 4 000 м2, из которых 430 — шоурум, а 797 — сервисный центр. Особое внимание при проектировании центра уделили комфорту клиентов.

«Мы фанаты BMW и с большим уважением относимся к тем, кто разделяет нашу страсть, поэтому сервис высшего уровня — это не только ежедневная задача, но и философия нашей команды», — поясняет генеральный директор ГК АВТОДОМ в Москве Андрей Ольховский.

ABTODOM начал сотрудничество с BMW 27 лет назад, открыв первый официальный дилерский центр BMW в России. Одна из главных причин успеха ABTODOM на рынке автодилеров — политика компании по управлению персоналом. Здесь уделяют большое внимание качеству обучения и сертификации специалистов по международным стандартам и созданию для них комфортных условий.

По словам генерального директора BMW Group Россия Штефана Тойхерта, открытие дилерского бутика в центре Москвы соответствует глобальной стратегии компании.

«Мы не просто производим автомобили — мы предлагаем премиальные решения для городской мобильности, поэтому нам важно быть физически ближе к нашим клиентам. ABTODOM BOUTIQUE — шаг именно в этом направлении».

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AMSRUS
AMSRUS

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