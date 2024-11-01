Открытие дилерского центра «Рольф» в Серпухове

Группа компаний «Рольф» объявила об открытии нового дилерского центра в Серпухове, ставшего одним из крупнейших автосалонов в Подмосковье. Этот проект реализуется в рамках программы «Большой Серпухов», направленной на развитие города как научного и промышленного кластера.

По данным компании, площадь дилерского центра превышает 5 тысяч кв. м., что позволяет разместить более ста автомобилей и обслужить большой поток клиентов. На территории центра организованы зоны ожидания для посетителей, а также представлены все необходимые услуги — от покупки и страхования автомобилей до сервисного обслуживания и кредитования. Как уточняется в пресс-релизе, в центре также функционирует собственный склад запчастей, что позволяет оптимизировать процессы ремонта и обслуживания.

Открытие центра сопровождалось торжественной церемонией с участием главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко и генерального директора группы компаний «Рольф» Романа Антонова. Сергей Никитенко отметил, что появление флагманского дилерского центра в городе — это значимое событие, обеспечивающее жителям высокооплачиваемые рабочие места. Он подчеркнул, что центр ориентирован не только на местных жителей, но и на соседние районы, что способствует развитию автомобильной сферы в Подмосковье.

Представители «Рольф» отметили, что центр в Серпухове станет не только торговым, но и сервисным объектом, призванным улучшить доступность автомобильных услуг.

В компании подчеркнули, что выбор Серпухова неслучаен: анализ показал, что этот центр сможет привлечь клиентов не только из городского округа, но и из соседних Калужской и Тульской областей. В пресс-релизе компании также говорится, что центр в Серпухове станет первым, где планируется запуск услуги по аренде автомобилей — как с водителем, так и без.

По словам генерального директора компании Романа Антонова, аренда автомобилей от «Рольф» — это новый шаг в развитии экосистемы компании, нацеленный на предоставление удобных решений для мобильности жителей Подмосковья и других регионов. Услуга аренды позволяет жителям и гостям региона получить доступ к широкому ассортименту автомобилей без необходимости покупки, что может оказаться востребованным среди тех, кто нуждается в транспорте на ограниченное время.

Для улучшения качества обслуживания и удобства клиентов центр в Серпухове оснащён современным оборудованием для технического обслуживания автомобилей, что позволит ежедневно обслуживать более 30 машин. Как уточняется в пресс-релизе, на территории центра также предусмотрены дополнительные сервисы для клиентов, включая кафе «Рольф Кафе» и игровую зону «Рольф Детям» для семей с детьми. Эти зоны, по мнению компании, позволят сделать посещение центра более комфортным для клиентов.

В компании заявили, что центр в Серпухове станет важной частью автомобильной инфраструктуры региона и что проект будет расширяться. В долгосрочной перспективе «Рольф» планирует построить в Серпухове завод по производству автомобилей и продолжить развитие локальной автомобильной инфраструктуры. Эти шаги позволят создать дополнительные рабочие места и поддержать рост занятости в регионе.