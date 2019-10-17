Выставка Mercedes-Benz «Умные переоборудованные решения 2019»

Выставка на заводе в Людвигсфельде: 34 автомобиля для девяти отраслевых направлений

Главные темы: цифровизация, электрификация, экологически устойчивое развитие

«Polarfuchs» («Полярная лисица») – полностью электрический автомобиль-рефрижератор для доставки продуктов

Туристические автобусы нового поколения – российское решение впервые на выставке

Решения для связи и сетевого взаимодействия в рамках Mercedes PRO и Mercedes me connect

Искусственный интеллект также и на производстве

Прогресс в электрификации малотоннажного автопарка Mercedes-Benz

Mercedes-Benz VanPartner и Mercedes-Benz VanSolution: интенсивное сотрудничество между брендом и кузовопроизводителями

Conversion World: цифровая производственная платформа для конечных клиентов

Такие мегатренды, как цифровизация и электрификация, открывают перед отраслями, ориентированными на покупателей малотоннажных автомобилей, большие возможности и в то же время ставят перед ними большие вызовы

Так, например, рынок доставки скоропортящейся продукции во всём мире демонстрирует большой экономический потенциал. Однако транспортировка чувствительных к температурному режиму грузов требует оптимального использования и охлаждения грузового пространства, поскольку у таких грузов могут быть различные температуры хранения. Кроме того, автомобиль должен с максимально возможной экономичностью интегрироваться в логистическую цепочку. Причём конечные клиенты в этом сегменте особо ценят экологичность и низкий уровень выбросов CO 2 .

Похожее наблюдается и в других отраслях: в связи со стремительным ростом онлайн-торговли курьерские службы, к примеру, отмечают экспоненциальный рост заказов и одновременно снижение средней выручки в расчёте на одно отправление. Новые концепции мобильности и усиливающийся ценовой прессинг преображают пассажирские перевозки. Из-за стремления к большей экологичности и гибкости фокус всё больше смещается в сторону решений для сетевого взаимодействия. Клиенты же из строительной отрасли, напротив, по-прежнему заинтересованы, скорее, в классических свойствах малотоннажного транспорта: надёжности, износостойкости, безопасности.

Подразделение Mercedes-Benz Vans нацелено удовлетворение этих требований и потребностей. При этом оно делает ставку на интенсивное сотрудничество с ведущими и высокоэффективными кузовопроизводителями. На выставке «Умные переоборудованные решения 2019» (Clever Bodybuilder Solutions 2019) на заводе Mercedes-Benz в Людвигсфельде Mercedes-Benz Vans совместно с кузовостроителями представил 34 специальных варианта для всего малотоннажного автопарка бренда с трёхлучевой звездой. Спектр предлагаемых решений открывается самосвалом с кузовом из алюминия и заканчивается автобусом для гостей свадьбы, охватывая девять разных отраслей: «Торговля и интернет-продажи товаров повседневного спроса (E-Grocery)», «Сервис и услуги», «Пассажирские перевозки», «Ограниченная мобильность», «Кемперы», «Курьерские службы и логистика», «Строительство», «Аварийные, спасательные и коммунальные службы», а также «Прочие отрасли».

Полностью электрический автомобиль-рефрижератор для доставки продуктов

На фоне актуальных вызовов, перед которыми оказались отрасли, определяющими темами являются цифровизация, электрификация и экологически устойчивое развитие. Хорошим примером здесь может послужить автомобиль для сферы интернет-продажи товаров повседневного спроса (E-Grocery). В рамках «Сотворчества с клиентами» (Customer Co-Creation) подразделение Mercedes-Benz Vans совместно с кузовопроизводителем Kerstner разработало на базе eVito малотоннажный автомобиль «Полярная лисица» (нем. Polarfuchs, англ. Arctic Fox) – идеальный автомобиль для интернет-торговли товарами повседневного спроса в городской черте. Автомобиль с электроприводом оборудован электрической холодильной установкой, так что продукты в этом случае доставляются с нулевыми выбросами по месту эксплуатации.

Нововведением здесь является то, что холодильная установка подключается к бортовой электросети автомобиля, что позволяет свести к минимуму необходимость в дополнительных аккумуляторных батареях. В сентябре в ходе реализации четырёхнедельного пилотного проекта с HelloFresh, бельгийским интернет-магазином продуктов, «Полярная лисица» доказывала свою повседневную практичность. «Лисице» удавалось уверенно поддерживать нужную температуру в грузовом отсеке (доставка скоропортящихся продуктов), несмотря на 40 – 50 доставок в ходе каждого рейса, благодаря чему она успешно подтвердила свою пригодность для городских условий. Концепция доставки чувствительной к температурному режиму продукции без выбросов по месту эксплуатации автомобиля будет в будущем распространяться также на другие отрасли и модели.

Новое поколение микроавтобусов для российских дорог

Изменения отрасли и запросов клиентов повлияли на предложения в сегменте пассажирских перевозок. Участников и гостей выставки заинтересовали сразу два решения – туристический автобус нового поколения и его торжественная версия для гостей свадьбы. Тем самым российская компания-кузовопроизводитель «ПКФ Луидор», генеральный подрядчик подразделения Mercedes-Benz Vans в России, демонстрирует возможности индивидуализации предлагаемых решений под запросы клиентов.

Автобусы получили принципиально иную, более функциональную компоновку салона, полностью изменен дизайн сидений, проработаны многие отдельные элементы. В представленных версиях уровень комфорта уже можно сравнивать с большими междугородними автобусами, здесь продуманы решения для зарядки телефонов и фиксирования мобильных устройств для каждого пассажира.

За мягкий климат в салоне отвечают конвекторные обогреватели и кондиционер с индивидуальными комфорт-блоками. Пол багажного отсека занижен, за счет этого появилось больше места для вещей. Над сиденьем расположены удобные полочки для хранения вещей. Стоимость такого туристического автобуса начинается от 4 300 000 рублей.

Решения для связи и сетевого взаимодействия для малотоннажного автопарка Mercedes-Benz

В случае базовых автомобилей Mercedes-Benz решения для связи и сетевого взаимодействия, электрические приводы и экологически устойчивое развитие также играют главную роль. В июне 2018 г. это была Mercedes PRO – цифровая экосистема для интегрированных в сеть автопарков, ставшая одним из главных событий дебюта третьего поколения автомобилей Sprinter. С тех пор автопарки постоянно извлекают пользу из непрерывно расширяющегося спектра услуг.

Mercedes PRO – это цифровой сервисный бренд подразделения Mercedes-Benz Vans для обозначения всех услуг, решений и цифровых сервисов, предлагаемых для повседневной работы автопарка. В рамках предложения для автопарков Mercedes PRO connect оптимизирует коммуникацию руководителя автопарка со всеми автомобилями и водителями. Это решение по сетевой интеграции даёт возможность управлять рейсовыми заданиями в режиме онлайн, а также запрашивать такую информацию об автомобиле, как его местоположение, уровень топлива в баке или межсервисный интервал практически в режиме реального времени. Спектр преимуществ, которые оно даёт, варьирует от минимизации времени простоя благодаря управлению техобслуживанием и ремонтом в режиме упреждения вплоть до структурированной подготовки данных для экономического анализа работы предприятия.

От веб-сервиса выиграют и малые предприятия с минимальным автопарком, и крупные автопредприятия. Для кемперов на базе Sprinter доступны известные по легковым автомобилям Mercedes-Benz сервисы «Mercedes me connect», в частности, управление техобслуживанием, помощь при аварии или поломке, а также теледиагностика и дистанционная диагностика автомобиля. Помимо этого, например, Mercedes-Sprinter располагает системой Mercedes-Benz User Experience (MBUX) с интеллектуальным голосовым управлением, а также интеллектуальным интерфейсом Mercedes-Benz Advanced Control для кемперов. Здесь речь идёт об интерфейсном модуле, который устраняет отделённость базового автомобиля от жилой части, интегрирует в общую сеть компоненты, находящие перед и после стойки «В» кузова, позволяя таким образом удобно управлять ими через один общий центр.

Производство: серийное применение RFID-технологии

Mercedes-Benz делает ставку на современные цифровые решения и при производстве автомобилей. Так, например, завод Mercedes-Benz в Людвигсфельде занимает лидирующую позицию в области интеллектуального производства и цифровизации. Перед запуском нового поколения автомобилей Sprinter предприятие внедрило на заводе серийное применение таких технологий сетевой интеграции, как RFID (radio-frequency identification = радиочастотная идентификация), чтобы ещё более повысить гибкость и эффективность производства.

Это стало для завода важной вехой на пути к полностью интегрированному в сеть «производству будущего». Персонал завода в Людвигсфельде уже до этого обладал опытом работы с технологией RFID. В 2012 г. здесь на разных этапах сборки прочно обосновались беспилотные транспортировочные системы. С одной стороны, они управляются через сетевое соединение с IT-системой завода, с другой стороны также – через RFID. В настоящее время эксперты подразделения Mercedes-Benz Vans тестируют в Людвигсфельде среди прочего искусственные нейронные сети, которые можно было бы использовать для комплексного интеллектуального управления производством. Кроме того, производственные процессы подвергаются непрерывной оптимизации с точки зрения эргономики, надёжного обеспечения качества на выходе и экономической эффективности.

Автомобильное портфолио: в будущее без выбросов по месту эксплуатации

Подразделение Mercedes-Benz Vans последовательно электрифицирует своё портфолио. Первым результатом реализации стратегии [email protected] стал автомобиль eVito в кузове «фургон» и микроавтобус Tourer (расход электроэнергии в смешанном цикле: 24,2 – 20,2 кВт⋅ч/100 км; выбросы CO 2 в смешанном цикле: 0 г/км), уже доступный на рынке. Второй моделью коммерческого флота, которую подразделение Mercedes-Benz оснастит электротягой, станет к концу 2019-го года новый Sprinter. На мероприятии в Людвигсфельде уже был представлен первый eSprinter в дооборудованном варианте. Эту полностью электрическую версию легенды среди малотоннажных автомобилей кузовопроизводитель Spier оборудовал стеллажной системой Eco Shelf 2.0. Этот вариант подходит прежде всего для использования курьерскими службами. Полностью электрические решения имеют особо важное значение для сферы курьерской доставки, поскольку курьерским службам приходится в особой мере подстраиваться под всё более ужесточающиеся ограничения токсичности отработавших газов при доставке на последней миле.

Позиционируемый для частного использования, полностью электрический минивэн EQV (расход электроэнергии в смешанном цикле: 27,0 кВт⋅ч/100 км; выбросы CO 2 в смешанном цикле: 0 г/км – по предварительным данным) расширит палитру моделей Mercedes-Benz. К его ключевым особенностям относятся запас хода в 405 км (по предварительным данным) и быстрая зарядка высоковольтной АКБ с 10 до 80 % менее чем за час.

Опираясь на палитру моделей с электротягой, подразделение Mercedes-Benz Vans намеревается электрифицировать в будущем все коммерческие автомобили. Поэтому после eVito и eSprinter линейку электромобилей пополнит в будущем Citan. Разработка автомобилей является лишь частью стратегии подразделения Mercedes-Benz Vans по развитию электрического транспорта. Главная цель здесь – интеграция современных автомобильных технологий в целостную экосистему.

Для этого эксперты подразделения Mercedes-Benz Vans в сотрудничестве с клиентом разрабатывают индивидуально адаптированную под него эксплуатационную концепцию. Сюда относятся, к примеру, консультирование при выборе автомобиля, поддержка с помощью таких инструментов, как мобильное приложение eVAN Ready, или комплексный учёт полной стоимости владения. Решающее значение для потенциальных пользователей электрических малотоннажных автомобилей имеет, кроме того, анализ организационно-технических особенностей на местах у коммерческих клиентов. Ведь в итоге именно интеграция интеллектуальной концепции по зарядке электромобилей создаёт предпосылки для того, чтобы парк коммерческих автомобилей мог сберегать ресурсы и оставаться экономически конкурентоспособным.

Mercedes-Benz Sprinter: Sprinter – интеллектуальный, интерактивный, инновационный

Будь то авторефрижераторы, развозные автомобили, автомобили для аварийно-спасательных служб, микроавтобусы или кемперы – с помощью своего обширного производственного портфолио Mercedes-Benz Vans предлагает идеальную основу для самых разных вариантов дооборудования или переоборудования кузова. Так, например, класс крупных малотоннажников допустимой полной массой от 3,5 до 5,5 т определяет сейчас третье поколение автомобилей Sprinter. Причём от типичных свойств автомобиля Sprinter в выигрыше окажется практически любая отрасль: он прочен и долговечен, практичен и комфортабелен, силён и экономичен. Он также является лидером ещё и потому, что доступен во множестве вариантов исполнения, как малотоннажник по индивидуальному заказу: фургон, микроавтобус, шасси, вариант с двойной кабиной и тяговый головной модуль могут заказываться во множестве модификаций и в сочетании с самым разным дополнительным оборудованием.

Новый Sprinter впервые предлагается со всеми тремя вариантами привода – передним, задним и полным, что позволяет оптимально адаптировать его к конкретным требованиям и профилю вождения. Кроме того, эта легенда среди малотоннажников располагает уникальными возможностями по сетевой интеграции, например, с цифровыми сервисами Mercedes PRO, системой Mercedes-Benz User Experience (MBUX) с интеллектуальным голосовым управлением либо интерфейсами, как, например, Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) для кемперов. MBAC представляет собой интерфейсный модуль, который интегрирует в единую сеть выбранные компоненты в зоне кузова и тем самым позволяет управлять ими через один общий центр. Ключевым техническим условием для работы MBAC является параметрируемый спецмодуль (PSM). PSM представляет собой чётко заданный интерфейс между автомобилем и электроникой кузова. Наряду с обменом информацией он служит также для двустороннего управления функциями автомобиля и функциями кузова.

Vito и Vito Tourer: удовлетворяя самым разным требованиям

Будь то мастерские на колёсах, торговля или индивидуальное предпринимательство, сфера услуг, челночные перевозки или такси – Mercedes-Benz Vito, будучи среднеразмерным малотоннажником, идеально адаптируется под самые разные требования. В роли фургона он служит для транспортировки материалов либо, будучи оборудован под мастерскую на колёсах, подтверждает свою эффективность в качестве автомобиля сервисной поддержки. В сфере пассажирских перевозок верным выбором будет Vito Tourer. Будучи доступен с двумя вариантами колёсной базы, тремя вариантами длины и тремя вариантах привода, автомобиль Vito является универсальным профессионалом среди среднеразмерных малотоннажников с допустимой полной массой около 3 т.

Этот малотоннажный автомобиль предлагается в трёх различных по длине вариантах кузова: компактный Vito (4,90 м), длинный Vito (5,14 м) и экстрадлинный Vito (5,37 м), что делает выбор его модификаций весьма широким. Помимо этого, Vito не отстаёт и от цифровой эпохи: вслед за Sprinter многие из цифровых услуг, предлагаемых как часть экосистемы Mercedes PRO connect, также теперь доступны и для моделей Vito на традиционной тяге.

Mercedes-Benz Citan: мастер среди себе подобных

Как и все остальные модели с трёхлучевой звездой, самый миниатюрный представитель малотоннажного семейства Mercedes-Benz Vans постоянно совершенствуется и наделяется новыми возможностями. Так, с первой половины 2019 г. и Citan Tourer, и Citan фургон доступны для заказа в сочетании с высокомоментным четырёхцилиндровым дизельным агрегатом с рабочим объёмом 1,5 л, новой шестиступенчатой механической коробкой передач и технологией SCR. Данное семейство двигателей (OM 608) удовлетворяет актуальным требованиям экологического стандарта Euro 6d-TEMP и предлагается в трёх разных по мощности вариантах. Техническими преимуществами этого поколения двигателей являются расположенная близко к двигателю система нейтрализации отработавших газов с технологией AdBlue®, турбокомпрессор с электроуправлением и изменяемой геометрией турбины ради улучшения его реакции, а также система впрыскивания с общей топливной рампой и давлением впрыска 2000 бар.

Mercedes-Benz X-Класс: надежный пикап для самых разных вариантов использования

По будням сурово эксплуатировать его в качестве рабочей лошадки, по выходным использовать для наслаждения свободой передвижения: пикап Mercedes-Benz – это не только коммерческий автомобиль, но и комфортабельное транспортное средство для повседневной жизни. X-Класс объединяет в себе типичные свойства пикапа с классическими сильными сторонами автомобиля Mercedes-Benz. Он прочен, устойчив к нагрузкам и обладает высокой проходимостью. В то же время благодаря своему комфорту при движении, своей динамике, эстетике, индивидуальности, системам безопасности и сетевой интеграции он является воплощением качеств, характерных для легковых автомобилей марки Mercedes-Benz.

Интенсивная кооперация между брендом и кузовопроизводителями

Растущая сложность транспортных задач и встраивания в цепочку создания стоимости требует максимального профессионализма при адаптации автомобилей к коммерческой эксплуатации или к эксплуатации в качестве кемперов. Центр по работе с кузовостроителями является в этом отношении узловым элементом подразделения Mercedes-Benz Vans. В тесном сотрудничестве с внешними партнёрами кузовные решения здесь не только разрабатываются, но и проходят оценку в соответствии со строгими требованиями Daimler AG к качеству, а также проходят процедуру допуска к продаже. В спектр задач Центра по работе с кузовостроителями входят, кроме того, техническая поддержка, прямые продажи и различные проекты в области послепродажного обслуживания как для частных, так и для коммерческих нужд. Центр по работе с кузовостроителями проверяет и проводит оценку качества работы предприятия кузовопроизводителя по всем параметрам: наряду с техническим экспертным опытом в центре внимания оказываются качество сбыта, сервиса и техники.

Во уже более 15 лет подразделение Mercedes-Benz Vans очень интенсивно сотрудничает с кузовопроизводителями в области маркетинга совместных производственных решений. С помощью своих моделей партнёрства оно дополнительно усиливает кооперацию. В рамках моделей сотрудничества Mercedes-Benz Vans предлагает два разных типа партнёрства:

Mercedes-Benz VanPartner – индивидуальные решения с расчётами по отдельному счёту

Mercedes-Benz VanPartner – это основа для более интенсивного сотрудничества, которая ориентирована на тех кузовопроизводителей, которые впечатляют своей компетентностью и своим ноу-хау при реализации индивидуальных партнёрских решений. Около 90 % всех автомобилей продаётся с выставлением раздельных счетов: развозной фургон или малотоннажник с трёхлучевой звездой и его переоборудование либо дооборудование отдельно указываются в заказе и оплачиваются раздельно. В отношении сервисного, обязательного гарантийного и дополнительного гарантийного обслуживания каждый из производителей самостоятельно отвечает за свой объём. Кузовопроизводители, занимающиеся реализацией индивидуальных партнёрских решений, уже в 35 странах имеют возможность получить партнёрский статус Mercedes-Benz VanPartner через специальную систему оценки.

Mercedes-Benz VanSolution – стандартные решения с расчётами по единому счёту

Mercedes-Benz VanSolution представляет собой модель партнёрства для реализации стандартных кузовных решений ещё на заводе-изготовителе. В рамках модели партнёрства VanSolution подразделение Mercedes-Benz Vans выделяет стратегических партнёров, которые вовлекаются также и в разработку новой продукции. Стандартные кузова и дооборудованные решения с завода указываются в прейскурантах подразделения Mercedes-Benz Vans; они предлагаются напрямую, финансируются и реализуются с выставлением единого счёта.

Кузова с надстройками и переоборудованные кузова рассматриваются – при техническом, сервисном, обязательном гарантийном и дополнительном гарантийном обслуживании – как оригинальные модели Mercedes-Benz Vans, поскольку являются полностью готовыми автомобилями, предлагаемыми из одних рук. Помимо перечисленных выше моментов это даёт конечным клиентам дополнительные преимущества: только одно контактное лицо, никакого дополнительного времени ожидания между заказом и поставкой, только один единственный процесс согласования и конфигурирования.

Информирование и маркетинг через портал кузовостроителей и сайт Conversion World

Дополнительную поддержку кузовопроизводителям Mercedes-Benz оказывает посредством Портала кузовостроителей. Открытый ещё в 2004 г. Портал кузовостроителей служит интерфейсом для обмена информацией и данными между Daimler AG и партнёрами-кузовопроизводителями. 7800 кузовопроизводителей, специализирующихся на малотоннажных, грузовых и специальных грузовых автомобилях Mercedes-Benz, пользуются этим порталом для своей повседневной работы. Явное большинство из них, а именно 4100 участников, представляет собой кузовопроизводителей, которые занимаются дооборудованием либо переоборудованием базовых автомобилей подразделения Mercedes-Benz Vans.

О значимости данного информационного узла свидетельствует число пользователей в 2018 г.: около 350 000 посещений с 2,2 млн просмотров страниц делают Портал кузовостроителей центральной площадкой для информационного обмена, так на нём доступно для отображения примерно 1,1 млн документов. Обеспечить высокий уровень качества всех переоборудованных кузовов и высокую отраслевую компетентность помогает подразделению Mercedes-Benz Vans и его партнёрам сфокусированность на девяти областях. К ним относятся: «Торговля и интернет-продажи товаров повседневного спроса (E-Grocery)», «Сервис и услуги», «Пассажирские перевозки», «Ограниченная мобильность», «Кемперы», «Курьерские службы и логистика», «Строительство», «Аварийные, спасательные и коммунальные службы», а также «Прочие отрасли».

Посредством сайта Conversion World, Mercedes-Benz апеллирует непосредственно к конечным клиентам. Там все интересующиеся найдут пользующиеся особым спросом стандартные решения с завода, разработанные в кооперации с партнёрами. Также представлены и многочисленные решения от партнёров Mercedes-Benz VanPartner, реализуемые по раздельному счёту. Информационный спектр сайта Conversion World столь же разнообразен, сколько и сама палитра предлагаемых автомобильных решений: он покрывает информационные потребности как любителей кемпинга, так и руководителей автопарков, обслуживающих маршруты общественного транспорта местного сообщения.

В целом на сайте Conversion World, представленном лишь недавно, на Международной выставке коммерческого автотранспорта IAA 2018, можно найти сегодня свыше 227 кузовных решений от примерно 150 предприятий-партнёров. На нём можно непосредственно сравнивать между собой варианты дооборудования или переоборудования кузова, а также напрямую связываться с поставщиком.