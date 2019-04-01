Продажи новых автомобилей D-класса показали рост на 26%

Сегмент D впервые на российском рынке обошел сегмент С

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже отмечали, что более 80% российского авторынка принадлежит двум сегментам – SUV и B. Такая же ситуация сохранилась и в феврале 2019 года. А вот на третье место поднялся сегмент D, сместив оттуда С.

Так, в последний месяц зимы продажи новых автомобилей D-класса в России составили 7,3 тыс. единиц, показав рост на 26,8%. В свою очередь, реализация машин С-класса упала на 14,4% до 7,1 тыс. экземпляров. При этом сегмент С впервые в истории рынка нашей страны выпал из тройки лидеров, хотя еще в 2012 году он был здесь крупнейшим.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», массовое появление на рынке несколько лет назад бюджетных седанов и кроссоверов на фоне снижения уровня жизни россиян привело к тому, что сегмент С попросту потерял популярность.

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