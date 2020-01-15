Российский рынок новых грузовых автомобилей в 2019 году

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80,7 тыс. единиц, что на 2% меньше, чем в 2018 году

Традиционно первенство на этом рынке удерживает российский KAMAZ, на долю которого в 2019 году пришлось порядка 35% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27,6 тыс. штук – на 7,3% больше, чем в 2018 году. Вторую строчку рейтинга также без изменений занимает другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 8,9 тыс. машин (+5,9%). В первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский бренд Volvo (5,7 тыс. шт.; -11%).

Еще один шведский бренд – Scania – опустился на четвертую строчку рейтинга (5,6 тыс. шт.; -16%), а замкнул пятерку лидеров немецкий MAN (5 тыс. шт.; -1,5%). Стоит отметить, что только три бренда из десятки лидеров по итогам прошедшего года демонстрируют рыночный рост, и самый большой он – у лидера рейтинга, отечественного KAMAZ (+7,3%). А вот самое сильное падение эксперты зафиксировали у японской марки Isuzu (-20,7%).

В модельной структуре рейтинга лидером, как и в 2018 году, остался KAMAZ 43118, показатель которого составил 6,8 тыс. экземпляров (+3,3%). Следом идут: GAZ Gazon Next (6 тыс. шт.; +4,6%), КАМАZ 65115 (5,3 тыс. шт.; +10,9%), KAMAZ 5490 (5,3 тыс. шт.; +6,7%) и Mercedes-Benz Actros (3,9 тыс. шт.; -12,4%). Отметим также, что в десятке моделей-лидеров по итогам 2019 года половина оказалась «в плюсе». Максимальный рост отмечается у KAMAZ 65115 (+10,9%), а наибольший спад – у Volvo FH (-17,6%).

Что касается итогов декабря 2019 года, то в этот период объем рынка новых грузовых автомобилей в России вырос на 8,7% и составил 10,3 тыс. штук.

Топ-10 марок рынка грузовых автомобилей в России в 2019 году (шт.)

№ Марка 2019 2018 Изм., % Декабрь 2019 Декабрь 2018 Изм., % 1 KAMAZ 27 603 25 725 7,3 3 244 3 337 -2,8 2 GAZ 8 855 8 363 5,9 1 064 935 13,8 3 VOLVO 5 653 6 350 -11,0 659 494 33,4 4 SCANIA 5 621 6 692 -16,0 1 153 1 010 14,2 5 MAN 5 013 5 089 -1,5 620 435 42,5 6 MERCEDES-BENZ 4 132 4 821 -14,3 508 635 -20,0 7 MAZ 3 845 4 238 -9,3 396 529 -25,1 8 URAL 3 193 3 030 5,4 516 381 35,4 9 ISUZU 3 076 3 877 -20,7 378 346 9,2 10 DAF 2 584 2 798 -7,7 413 245 68,6 Всего по России 80 657 82 272 -2,0 10 306 9 482 8,7

Топ-10 моделей рынка грузовых автомобилей в России в 2019 году (шт.)