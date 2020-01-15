Российский рынок новых грузовых автомобилей в 2019 году

Российский рынок новых грузовых автомобилей в 2019 году
15 января 22:11 2020

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80,7 тыс. единиц, что на 2% меньше, чем в 2018 году

Традиционно первенство на этом рынке удерживает российский KAMAZ, на долю которого в 2019 году пришлось порядка 35% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27,6 тыс. штук – на 7,3% больше, чем в 2018 году. Вторую строчку рейтинга также без изменений занимает другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 8,9 тыс. машин (+5,9%). В первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский бренд Volvo (5,7 тыс. шт.; -11%).

Еще один шведский бренд – Scania – опустился на четвертую строчку рейтинга (5,6 тыс. шт.; -16%), а замкнул пятерку лидеров немецкий MAN (5 тыс. шт.; -1,5%). Стоит отметить, что только три бренда из десятки лидеров по итогам прошедшего года демонстрируют рыночный рост, и самый большой он – у лидера рейтинга, отечественного KAMAZ (+7,3%). А вот самое сильное падение эксперты зафиксировали у японской марки Isuzu (-20,7%).

В модельной структуре рейтинга лидером, как и в 2018 году, остался KAMAZ 43118, показатель которого составил 6,8 тыс. экземпляров (+3,3%). Следом идут: GAZ Gazon Next (6 тыс. шт.; +4,6%), КАМАZ 65115 (5,3 тыс. шт.; +10,9%), KAMAZ 5490 (5,3 тыс. шт.; +6,7%) и Mercedes-Benz Actros (3,9 тыс. шт.; -12,4%). Отметим также, что в десятке моделей-лидеров по итогам 2019 года половина оказалась «в плюсе». Максимальный рост отмечается у KAMAZ 65115 (+10,9%), а наибольший спад – у Volvo FH (-17,6%).

Volvo FH лидер продаж 2018

Volvo FH

Что касается итогов декабря 2019 года, то в этот период объем рынка новых грузовых автомобилей в России вырос на 8,7% и составил 10,3 тыс. штук.

Топ-10 марок рынка грузовых автомобилей в России в 2019 году (шт.)

Марка20192018Изм., %Декабрь 2019Декабрь 2018Изм., %
1KAMAZ27 60325 7257,33 2443 337-2,8
2GAZ8 8558 3635,91 06493513,8
3VOLVO5 6536 350-11,065949433,4
4SCANIA5 6216 692-16,01 1531 01014,2
5MAN5 0135 089-1,562043542,5
6MERCEDES-BENZ4 1324 821-14,3508635-20,0
7MAZ3 8454 238-9,3396529-25,1
8URAL3 1933 0305,451638135,4
9ISUZU3 0763 877-20,73783469,2
10DAF2 5842 798-7,741324568,6
Всего по России80 65782 272-2,010 3069 4828,7

Топ-10 моделей рынка грузовых автомобилей в России в 2019 году (шт.)

Модель20192018Изм., %Декабрь 2019Декабрь 2018Изм., %
1KAMAZ 431186 7816 5643,393181414,4
2GAZ GAZON NEXT6 0205 7574,6586611-4,1
3KAMAZ 651155 2594 74310,963656911,8
4KAMAZ 54905 2594 9276,7369652-43,4
5MERCEDES-BENZ ACTROS3 8824 430-12,4481609-21,0
6VOLVO FH3 7094 500-17,634022650,4
7KAMAZ 65202 7153 010-9,8299380-21,3
8MAN TGX2 5562 747-7,027823617,8
9DAF TRUCKS XF SERIES2 4762 720-9,040223074,8
10MAN TGS2 1692 1670,127319341,5
Всего по России80 65782 272-2,010 3069 4828,7

 

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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