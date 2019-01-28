Тест-драйв Suzuki SX4 – резвый автомобиль неспешных перемен

Вторую, предыдущую версию Suzuki SX4 от 2014 года автомобильные критики встретили прохладно даже несмотря на то, что у Suzuki очень богатая, в том числе «внедорожная», история.

Дизайн первой версии модели, созданной совместно с Fiat в 2006 году, разработали в лаборатории Джорджетто Джуджаро «ItalDesign». В 2014 дизайн стал японским. И вот в 2017 «фейслифт» версии 2014 года. Достаточно быстро.

Что поменялось?

Помимо дизайна поменялись двигатели. Их стало два. Теперь – проверенный временем атмосферный 1.6, 117 л.с., 151 Н∙м при 4400 об/мин с переменными фазами газораспределения VVT и унаследованный у Vitara S 1.4T, 140 л.с., 220 Н∙м при 1500 – 4000 об/мин BoosterJet.

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У нас на тесте была версия 1.4T SX4 Akue. Известный стрит-арт-художник Анатолий Акуе, «вдохновленный историей и философией бренда», создал ограниченный дизайн модели. На эту модель ставят более мощный BoosterJet.

С первых минут он кажется даже слишком борзым для этой модели, вернее для ее веса: 1195 кг. снаряженная масса, 1720 кг – полная масса. Но в реальности это, конечно, радует. Даже без включения режима спорт автомобиль сочетает экономичность и высочайшую резвость в достаточно широком диапазоне. Что особенно приятно – на трассе выше 80 км/ч.

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Трансмиссия AllGrip 4WD не поменялась – 4 режима работы: Auto, Sport, Snow и межосевая блокировка Lock. Режимы: Auto – экономия топлива, преимущественно передний привод; Sport – переключение передач на более высоких оборотах, оптимизирован под горные или извилистые дороги, спортивный режим движения, быстрый набор скорости; Snow – преимущество на заснеженных или обледенелых покрытиях, 4WD распределяется между осями в зависимости от угла поворота рулевого колеса и нажатии педели акселератора; блокировка (Lock) принудительно включает полный привод равномерно на обе оси до скорости в 60 км/ч – потом автоматически переключается в режим Snow. Основной – передний привод, задний подключается многодисковой электромагнитной муфтой.

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Подвеска, управляемость, проходимость

Подвеска поменялась незначительно – спереди по-прежнему McPherson, а сзади —полузависимая пружинная вместо торсионной балки. На просёлках машина идет мягче, но вот свесы сильно снижают геометрическую проходимость. Один раз попробовав найти дорогу в объезд коттеджного поселка, узурпировавшего единственный путь, я уперся бампером в съезд с дороги и продолжать объезд леса не рискнул.

На обратном пути умудрился сесть в яму на свежеприсыпанной снежком дороге. Режим Lock не спас при статичном включении. Может я «особенный», но мне показалось, что для применения этого автомобиля на бездорожье нужен более тонкий навык, равнодушие к повреждениям бамперов и более тугой кошелек. Клиренс: 180 мм. – о чем мы говорим? Такую красотку просто жалко! Плохие дороги, засыпанные снегом проезды, легко-размытые грунтовки – не больше. Не надо себя обманывать.

Понравилось Двигатель – зверь! Особенно для такого веса: 1195 кг. снаряженная масса. 1720 кг – полная масса.

Оформление от Акуе – притягивает взгляды и рождает вопросы. Несколько раз даже салютовали старорежимным, не нарисованным лайком!

Зато на трассе SX4 восхитителен – пример идеального тандема двигателя и трансмиссии. Добавить бы еще адаптивный круиз вместо обычного, но это малореально без российской локализации – цена и так выше конкурентов.

Хорош на трассе и именно на ней у нас на тесте случилось, так сказать, удивительное…

На мокром асфальте, на скоростях выше 100 км/ч, при разгоне, автомобиль начинал откровенно рыскать, болтаться в колее, рвать в снос и т.п… Потенциально возможные причины, кроме недостатков конструкции автомобиля, были – колея или резина. Было много мыслей и жгучее желание разобраться.

И уже позднее проблема решилась самостоятельно – резина! С той же моделью фрикционной резины: Yokohama IceGuard симптомы «энуреза дороги» проявились на классово совершенно другом автомобиле – Toyota Camry. Сделайте выводы сами – а мы пока изучим покрышки внимательнее.

Не понравилось Цена,

Устаревшая электронная начинка.

Салон просторный, органичный классу и цене. Органы управления логично расположены и привычны. Все работает ожидаемо. Мультимедиа тоже хороша, даже с учетом того, что она из прошлой эпохи.

Задние двери большие и широко открываются. Легко садится или помещать ребенка в кресло. Пространство для ног и высота крыши оптимальны: при росте под 190 см можно спокойно сидеть позади своего собственного водительского места с пространством около 40 мм между коленями и спинкой переднего сиденья.

Во всех дверях есть держатели для бутылок вмещающие пластиковые литровые бутылки, два подстаканника в откидном центральном подлокотнике сзади и еще два впереди. Под подлокотником центральной консоли глубокий отсек. перчаточный ящик тоже солидного размера.

Вместимость багажника с задними сиденьями составляет 430 литров (если сложить задние сидения – 1269 литров), что почти на 40 литров больше, чем багажное отделение ASX. В багажнике есть скрытый полом дополнительный отсек.

Для кого этот автомобиль?

По результатам субъективного наблюдения на трассе – больше мужчин. Хотя обобщая оценку – автомобиль чистый семейный унисекс. Простой, надежный и неприхотливый.

К примеру, если вы решили осторожно сменить бюджетный седан, а особенно хетч на что-то большее и вы сторонник поэтапного, осторожного роста – вам сюда. Конечно, по цене SX4 проигрывает многим конкурентам, но рассмотреть его стоит – сравните статистику стоимости владения и динамику падения цены на вторичном рынке.