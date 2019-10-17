В Hyundai MotorStudio пройдет фестиваль корейской культуры

Яркий фестиваль самобытной корейской культуры пройдет 26 октября в Hyundai MotorStudio, добавив восточного колорита в холодную московскую субботу

В программе мероприятия, которое начнется в 10:00 утра, взрывной микс из корейской музыки, национальных и современных танцев, смелых городских образов и традиционных развлечений. В зоне лектория каждые два часа будут проходить выступления на самые различные темы (про моду, музыку, косметику, азиатский сервис и другое), позволяющие лучше узнать эту страну. В K-Beauty зоне можно будет сделать временные корейские тату, покрасить пряди волос в разные цвета и получить консультацию по уходу от специалиста корейской косметической марки Erborian.

Фуд-корт побалует любителей национальной кухни: там будут представлены корейские напитки, закуски и десерты. Гостям фестиваля предложат различные бесплатные мастер-классы, в том числе по каллиграфии, танцам в стиле K-pop и изготовлению корейских подвесок норигэ. В «игровой зоне» можно будет сразиться в K-pop Dance Battle, а детям – раскрасить огромный постер вместе с аниматором.

Многообразие, уникальность и эстетика Южной Кореи – родины бренда Hyundai – никого не оставят равнодушным. Познакомить москвичей с культурой этой страны Hyundai MotorStudio помогут партнеры мероприятия: отель Lotte Hotel Moscow, бренды корейской косметики Erborian, Dana Cosmetics и TonyMoly, корейская продуктовая компания Orion и кофейня Cosmic Latte.

Фестиваль пройдет 26 октября в Hyundai MotorStudio по адресу: Новый Арбат, 21. Для участия необходима предварительная регистрация.