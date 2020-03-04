Porsche представляет новое поколение 911 Turbo S

Porsche представляет новое поколение 911 Turbo S, которое стало еще более мощным, динамичным и комфортным, чем когда бы то ни было. Новый топовый «девятьсот одиннадцатый» предлагается в версиях Coupé и Cabriolet мощностью 478 кВт (650 л.с.)

Его «сердцем» является новый 3,8-литровый оппозитный двигатель с двумя нагнетателями с изменяемой геометрией турбин, который развивает на 51 кВт (70 л.с.) больше, чем агрегат предшествующей модели. Максимальный крутящий момент составляет теперь 800 ньютон-метров (плюс 50 Нм). Разгон с места до 100 км/ч у автомобиля со специально адаптированной к Turbo 8-ступенчатой PDK занимает 2,7 секунды (на 0,2 секунды быстрее), а максимальная скорость не изменилась и составляет 330 км/ч.

В соответствии с возросшей динамикой значительно увеличились и размеры 911 Turbo S: в передней части кузов стал шире на 45 миллиметров (1840 миллиметров), а ширина в задней части составляет 1900 миллиметров (плюс 20 миллиметров). Увеличение колеи, усовершенствованная аэродинамика и новые разноразмерные шины положительно сказались на маневренности и спортивных качествах: колея передних колес увеличилась на 42 миллиметра, а задних – на 10 миллиметров. В состав системы адаптивной аэродинамики теперь кроме всего прочего входят регулируемые воздушные заслонки в передней части. Увеличившееся в размерах заднее антикрыло способствует большей прижимной силе.

Также 911 Turbo S впервые комплектуется разноразмерными шинами: спереди стоят 20-дюймовые шины особой для 911 Turbo размерности 255/35, а сзади – 21-дюймовые шины размерности 315/30. Спортивный характер полноприводного «девятьсот одиннадцатого» подчеркивают новые опции. К ним относятся спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с занижением на 10 миллиметров и спортивная выхлопная система, регулируемые заслонки которой обеспечивают эффектный спортивный звук.

Совершенно новый двигатель 911 Turbo S создан на базе агрегатов для современных моделей 911 Carrera. Новая система охлаждения наддувочного воздуха, новые увеличившиеся в размерах и симметрично установленные нагнетатели с изменяемой геометрией турбин и электроприводными перепускными клапанами, а также использование пьезофорсунок позволили добиться значительных улучшений: улучшить отклики двигателя, поднять мощность и крутящий момент, сократить вредные выбросы и гарантировать способность развивать высокие обороты.

Новый 6-цилиндровый оппозитный двигатель использует для своего «дыхания» новый впускной тракт. Для этого была изменена схема поступления наружного воздуха в двигатель. Через характерные для Turbo воздухозаборники в задних боковинах поступает лишь часть воздуха. Перед расположенными теперь под задними крыльями воздушными фильтрами находятся еще два канала, в которые воздух поступает через решетку в задней крышке. Тем самым новый 911 Turbo S имеет четыре точки забора воздуха с увеличенным поперечным сечением и меньшим сопротивлением, что положительно сказывается на возможностях двигателя.

Два зеркально расположенных нагнетателя с изменяемой геометрией турбин (VTG) и увеличенными размерами пришли на смену прежней конструкции. Колеса турбин на левой и правой сторонах автомобиля вращаются теперь в противоположных направлениях. Диаметр турбинных колес возрос на пять миллиметров до 55 миллиметров, а компрессорные колеса диаметром 61 миллиметр увеличились на три миллиметра. Управление перепускными клапанами осуществляется от шаговых электромоторов.

Сбалансированная концепция, обеспечивающая удовольствие от вождения, динамику и спортивный характер, оптимально проявляет себя как в повседневной жизни, так и на гоночном треке. Особенно четко увеличение мощности у нового поколения ощущается при ускорении с места до 200 км/ч: новый 911 Turbo S выполняет этот разгон за 8,9 секунды, опережая своего предшественника на целую секунду. Благодаря усовершенствованному полному приводу Porsche Traction Management (PTM) раздаточная коробка может передать значительно больший крутящий момент.

На передние колеса теперь может быть направлено до 500 ньютон-метров. Еще более спортивный характер нового поколения подчеркивает серийная подвеска PASM. Ее амортизаторы, которые стали действовать еще более быстро и точно, обеспечивают значительные динамические преимущества, проявляющиеся в устойчивости к кренам, хорошем контакте с дорогой, прекрасной поворачиваемости и высоких скоростях прохождения поворотов.

Новая передняя часть с расширенными воздухозаборниками имеет типичные для Turbo двойные фонари и серийные светодиодные матричные фары. Новый выдвижной передний спойлер с пневматическим приводом и увеличенное заднее антикрыло увеличивают прижимную силу на 15 процентов. Узкая «талия» 911 Turbo S подчеркивает мощно «вылепленные» задние крылья с интегрированными воздухозаборниками. Завершающим элементом оформления задней части являются типичные для Turbo угловатые сдвоенные патрубки глянцевого черного цвета.

Салон отличается высококачественной и спортивной отделкой. В базовую комплектацию входят полная отделка двухцветной кожей и декоративные планки серебристого цвета с карбоновыми накладками. Кроме того, на заказ предлагается кожаная отделка от Porsche Exclusive Manufaktur, которая отличается гармоничным сочетанием цветов, материалов и индивидуальных опций. Спинки спортивных сидений с 18-позиционной регулировкой имеют прострочку в стиле первого 911 Turbo (поколение 930).

Высококачественные графические детали и надписи на приборной панели завершают перечень специфических особенностей Turbo S. Центральный дисплей PCM теперь имеет диагональ 10,9 дюйма и благодаря новому расположению обеспечивает легкость управления без отвлечения от дороги. Также в базовую комплектацию входят спортивное рулевое колесо GT, пакет Sport Chrono с интегрированным приложением Porsche Track Precision и аудиосистема BOSE® Surround Sound.

В России 911 Turbo S Coupé предлагается по цене 15 450 000 рублей, включая НДС в размере 20 процентов, 911 Turbo S Cabriolet стоит 16 250 000 рублей, включая НДС.