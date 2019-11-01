Bentley EXP 100 GT – электрический концепт-кар в честь столетнего юбилея марки

Bentley EXP 100 GT – электрический концепт-кар в честь столетнего юбилея марки
Ноябрь 01 16:11 2019

Автомобиль класса Gran Turismo с нулевым уровнем выбросов и искусственным интеллектом.

Представляя новый EXP 100 GT – электрический концепт-кар, созданный в честь столетнего юбилея марки, – Bentley демонстрирует мировое лидерство в области роскошной мобильности будущего, основывающейся на принципах устойчивого развития. Для реализации собственных представлений о будущем конструкторы марки объединили тщательно подобранные материалы от ведущих мировых экспертов в области устойчивого производства.

Полностью автономный автомобиль класса Gran Turismo с нулевым уровнем выбросов и искусственным интеллектом устанавливает новый стандарт в области экологически сбалансированного использования транспортных средств. Bentley EXP 100 GT, расширяющий границы ощущений от вождения в стиле Gran Turismo, создан с опорой на наследие и философию марки. Этот роскошный и стильный концепт-кар превращается в пространство, где человек испытает необыкновенные эмоции и получит исключительные впечатления.

Электрический концепт-кар демонстрирует экологичные решения.

Представления компании о будущем экологически устойчивой роскоши воплощены в отделке из дуба возрастом 5000 лет с вплетением медных нитей, текстиле, полностью имитирующем натуральную кожу и являющимся побочным продуктом виноделия, а также коврах из шерсти, произведенной английскими фермерами. Лакокрасочное покрытие кузова Compass изготовлено из переработанной рисовой шелухи.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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