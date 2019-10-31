Hyundai представляет свою новейшую коммуникационную платформу

На веб-сайте Hyundai Motor Group TECH (доступна версия на корейском и английском языках) будут освещаться новые продукты и технологии, такие как беспилотное вождение, информационно-коммуникационные решения, искусственный интеллект и «умный» транспорт.
Hyundai Motor Group TECH уходит от традиционного формата статей в блоге и начинает ориентироваться на видео, инфографику, новостные карточки и другие более интерактивные виды контента. После запуска портала на YouTube-канале компании также появятся различные видеоролики.
Кроме того, текущий новостной веб-сайт HMG расширит свою потенциальную аудиторию за счет добавления английской версии новостей о научно-исследовательских программах, запусках продуктов и других важных событиях Hyundai.
Hyundai Motor Group уже имеет множество международных цифровых каналов для общения с клиентами: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn.
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