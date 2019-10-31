Hyundai представляет свою новейшую коммуникационную платформу

Новый коммуникационный канал для предоставления связанного с продуктом контента по передовым технологиям Hyundai Motor Group (HMG)

Информационный центр для важнейших автомобильных технологий будущего, таких как искусственный интеллект и «умный» транспорт

Видео, инфографика и другие материалы, посвященные технологиям

Hyundai Motor Group представляет свою новейшую коммуникационную платформу: Hyundai Motor Group TECH. Это глобальный канал цифровых коммуникаций, где будут представлены материалы по новым автомобильным технологиям Hyundai

На веб-сайте Hyundai Motor Group TECH (доступна версия на корейском и английском языках) будут освещаться новые продукты и технологии, такие как беспилотное вождение, информационно-коммуникационные решения, искусственный интеллект и «умный» транспорт.

Hyundai Motor Group TECH уходит от традиционного формата статей в блоге и начинает ориентироваться на видео, инфографику, новостные карточки и другие более интерактивные виды контента. После запуска портала на YouTube-канале компании также появятся различные видеоролики.

Кроме того, текущий новостной веб-сайт HMG расширит свою потенциальную аудиторию за счет добавления английской версии новостей о научно-исследовательских программах, запусках продуктов и других важных событиях Hyundai.

Hyundai Motor Group уже имеет множество международных цифровых каналов для общения с клиентами: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn.

Коммуникационные платформы Hyundai Motor Group на английском языке: