С конвейера завода Haval сошел первый купе-кроссовер Haval F7x

Первый купе-кроссовер HAVAL F7x сошел с конвейера завода HAVAL в Тульской области

Открытый летом этого года российский завод HAVAL продолжает наращивать мощности и расширяет производство, отвечая стабильно растущему в стране спросу на автомобили бренда. Новой вехой в истории еще совсем «молодого» завода стал запуск серийной сборки инновационного купе-кроссовера HAVAL F7x.

НAVAL F7x — стильный пятидверный интеллектуальный кроссовер в кузове купе. Новая модель порадует ценителей автомобильных форм уникальным спортивным молодежным дизайном. Динамичные агрессивные и, в то же время, плавные линии делают новый купеобразный облик автомобиля «своим» на дорогах города. Интеллектуальный кроссовер не только идеально вписывается в высокотехнологичный индустриальный пейзаж, а является его логичным продолжением и украшением.

Новинка будет официально представлена в ближайшее время, после чего первые HAVAL F7x российской сборки появятся в официальных дилерских центрах.