Новая лимитированная серия автомобилей от LADA

LADA #CLUB – новая линейка автомобилей Granta, XRAY и Largus

LADA #CLUB – особый логотип, элементы дизайна и набор оборудования

LADA #CLUB – специальная цена на дополнительные опции

LADA представляет лимитированную серию LADA #CLUB

Ее отличительной особенностью является наличие новых оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования, доступный ранее только в максимальных комплектациях. Неотъемлемой частью серии являются шильды «#CLUB», размещенные на багажной двери, новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета датчики парковки и другое полезное оборудование.

Новая концепция #CLUB предлагается на 3 семействах автомобилей LADA: LADA Granta, LADA XRAY и LADA Largus. Все модели выполнены на базе доступной комплектации Comfort и включают в себя элементы топ-версий Luxe, которые будут предложены по специальной цене.

LADA Granta #CLUB оснащается двумя вариантами двигателя – 1,6 л 87 л.с. и 1,6 л 106/98 л.с. Наиболее мощный мотор, помимо МКПП, может агрегатироваться с автоматической трансмиссией. В состав оборудования входят базовые опции комфорта комплектации Comfort, такие как обогрев сидений и кондиционер. Дополнительно из набора оборудования Luxe предусмотрены обогрев ветрового стекла и парктроник.

LADA XRAY #CLUB оснащается тремя вариантами силового агрегата – 1,6 л МКПП, 1,8 л МКПП и 1,8 л АМТ. Специальное исполнение предусматривает такие опции как климат-контроль, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, парктроник, глубокая тонировка стекол.

LADA Largus #CLUB объединяет комфорт и практичность вместительного универсала. Автомобиль оснащается 106-сильным двигателем и МКПП. Особенности исполнения #CLUB – это парктроник, глубокая тонировка задних стекол. Подробная информация о комплектациях и ценах на лимитированную серию появится в ближайшее время.