В ОАЭ машины сопровождения Владимира Путина раскрасили под российскую ДПС Кортеж Путина в ОАЭ. 15 Октября 2019. Фото: Дмитрий Смирнов

Президент России Владимир Путин прилетел с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты

Как сообщает «Meduza», в аэропорту Абу-Даби его встретил наследный принц Мухаммед аль-Нахайян, с которым у Путина запланированы переговоры. Оттуда они отправились в президентский дворец Каср аль-Ватан. Путина при этом сопровождали патрульные автомобили ДПС — «мерседесы» с мигалками и местными номерами, а также надписью «ДПС» на капоте.