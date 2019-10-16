В ОАЭ машины сопровождения Владимира Путина раскрасили под российскую ДПС

Кортеж Путина в ОАЭ. 15 Октября 2019. Фото: Дмитрий Смирнов
Как сообщает «Meduza», в аэропорту Абу-Даби его встретил наследный принц Мухаммед аль-Нахайян, с которым у Путина запланированы переговоры. Оттуда они отправились в президентский дворец Каср аль-Ватан. Путина при этом сопровождали патрульные автомобили ДПС — «мерседесы» с мигалками и местными номерами, а также надписью «ДПС» на капоте.
До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2019
До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2019
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