Вместо «трезвого водителя» к туристам приехал пьяный таксист 3

В ГАИ Гродненской области рассказали о том, как попытка туристов из России воспользоваться услугой «Трезвый водитель» окончилась неудачей.

Водителя вызвали, но на вызов приехал пьяный таксист. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 апреля.

Компания молодых людей из России отдыхала в гродненском ночном клубе. Выпили. Затем, как и полагается, обратились к таксисту с просьбой отвезти их. Но было одно условие: ехать они хотели на собственном авто, а не на машине такси. Таксист отказался, но подсказал знакомого, который оказывает услугу «Трезвый водитель».

Знакомый приехал, как пишет Auto.Onliner, сел за руль автомобиля, повез туристов по заданному маршруту.

— На улице Орджоникидзе автомобиль был остановлен сотрудниками ГАИ. Возникли сомнения в трезвости водителя, поэтому его доставили на медосвидетельствование. Оно выявило, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения — более 0,6 промилле, — рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении «трезвого водителя» составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Ему грозит крупный штраф и лишение права управления транспортными средствами сроком на три года.