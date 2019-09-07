ŠKODA KAMIQ – машина со спортивным характером

ŠKODA представляет спортивную версию нового городского SUV KAMIQ MONTE CARLO для клиентов, которые ведут активный образ жизни

Модель отличают динамичные черные элементы дизайна, которые напоминают об успешной раллийной истории бренда, а также расширенный пакет опций.ŠKODA KAMIQ стал вторым после модели YETI SUV чешского бренда, который получил спортивную версию MONTE CARLO.

ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO дебютирует вместе со ŠKODA SCALA MONTE CARLO на автосалоне во Франкфурте, который пройдет с 10 по 22 сентября. Новый высший уровень оснащения KAMIQ сочетается с любым из доступных для модели двигателей. Продажи специальной версии начнутся в четвертом квартале 2019 года.

Оливер Штефани, главный дизайнер ŠKODA AUTO: «Новый ŠKODA KAMIQ – это характерный представитель линейки кроссоверов ŠKODA, однако обладающий уникальными чертами, например, таким элементами дизайна, как раздельные блоки фар. Окрашенные в черный цвет детали спецверсии MONTE CARLO подчеркивают независимый характер автомобиля и делают его еще привлекательнее для молодой аудитории. Это прекрасная комбинация спортивного дизайна, напоминающего о наших раллийных автомобилях, и практичности городского кроссовера на каждый день».

Новый ŠKODA KAMIQ – это второй кроссовер в истории марки после ŠKODA YETI, который будет выпускаться в специальной версии MONTE CARLO. Название MONTE CARLO используется для модификаций автомобилей ŠKODA, отличающихся подчёркнуто спортивным стилем, и напоминает о великолепии княжества Монако, а также о легендарном ралли Монте Карло, которое проводились с 1911 года и не раз становилось ареной для триумфальных выступлений автомобилей ŠKODA. Первый раз наименование MONTE CARLO было присвоено в 1936 году лимитированной серии модели ŠKODA POPULAR. Сейчас же к FABIA MONTE CARLO присоединяются KAMIQ и SCALA, расширяя линейку популярных спецверсий компактных автомобилей ŠKODA. Все три модели объединяют спортивные акценты черного цвета и расширенный список опций.

Черные элементы дизайна подчеркивают спортивный характер версии MONTE CARLO

Выразительными чертами экстерьера ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO являются раздельные блоки полностью светодиодных фар и глянцевая рамка черного цвета вокруг фирменной решетки радиатора. Также в черном цвете выполнены элементы переднего бампера и порогов, корпуса зеркал заднего вида, рейлинги на крыше и надпись ŠKODA по центру задней двери.

MONTE CARLO будет доступен с любым из двигателей ŠKODA KAMIQ. В стандартной комплектации автомобиль оснащается черными 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками в особом дизайне MONTE CARLO, а в качестве опции доступны 18-дюймовые диски. Кроме того, спецверсию отличают тонированные боковые стекла SunSet и панорамная крыша. Задний диффузор и название модели черного цвета, а также полностью светодиодные фонари подчеркивают спортивный облик топовой версии KAMIQ, которую легко опознать и по специальным логотипам.

Динамичные акценты интерьера

ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO оснащается спортивными сиденьями с фирменным дизайном MONTE CARLO и встроенными подголовниками для водителя и переднего пассажира. Многофункциональный руль обтянут перфорированной кожей с красной строчкой, цвет которой совпадает с селектором переключения передач, а также рычагом стояночного тормоза. Центральная консоль, отсеки для хранения в дверях, дверные ручки и пространство для ног также акцентированы красной LED подсветкой. В KAMIQ MONTE CARLO светодиодными являются и лампы для чтения. Декоративная отделка салона и приборной панели выполнены в уникальном стиле: вентиляционные решетки оформлены с применением хромированных элементов, а педали – с использованием алюминия. Интерьер дополняют специальные коврики, надписи KAMIQ на дверных порогах и черный цвет в оформлении потолка.

Новый ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO впервые предстанет перед публикой с 10 по 22 сентября 2019 года на автосалоне во Франкфурте на стенде А11 в зале 3.0. Европейские продажи автомобиля начнутся в четвертом квартале 2019 года.