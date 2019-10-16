На краснодарском бизнес-форуме выступит Илон Маск

Ранее кубанские бизнесмены пригласили Маска, разместив рядом с офисом Space X билборд с надписью Kak tebe takoe, Elon Musk?

Илон Маск примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» в Краснодаре. Как сообщает ТАСС, американский бизнесмен выступит на нем по видеосвязи.

В конце сентября возле офиса Space X в калифорнийском городе Хоторн появился билборд с надписью Kak tebe takoe, Elon Musk? Так кубанские бизнесмены пригласили Маска участвовать в форуме «Дело за малым». На баннере были указаны адрес сайта форума «Дело за малым», а также QR-код, ведущий на страницу сайта мероприятия.

Маск оценил задумку бизнесменов и в ответ на пост об этом приглашении написал в твиттере на русском языке: «Язык хорошо подвешен».

Как сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов, сейчас оргкомитет форума занимается организацией прямого телемоста Илона Маска, который состоится 18 октября вечером.

Ранее организаторы форума сообщали, что предложили Маску рассказать о технологиях строительства подземных тоннелей для передвижения людей, а также о технологиях будущего, таких как энергогенерация, о проектном управлении и нетворкинге.